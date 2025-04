Mykologička Ivona Kautmanová: Najlepšia slovenská huba je lepšia aj ako dubák, z lesov však záhadne mizne

Ak príde to správne počasie pre huby, Záhorie strčí do vrecka aj Liptov, tvrdí mykologička.

Slováci sú nadšenými zberateľmi húb a nikdy nepochopia Škandinávcov, ktorí v lese ľahostajne prejdú okolo krásneho zdravého dubáka a nezdvihnú ho. To by Slovák nikdy neurobil, hovorí mykologička Slovenského národného múzea a predsedníčka Slovenskej mykologickej spoločnosti Ivona Kautmanová. Pre DOBRÉ NOVINY sa o našej hubárskej vášni, pravidlách hubárčenia ale aj fascinujúcom svete húb v auguste 2023 zhovárala Elena Slováková.

V rozhovore sa dozviete: aká je TOP huba Slovenska

kedy prichádza k smrteľnej otrave hubami

základné pravidlá pre bezpečný zber húb

či hliva ustricová dokáže „zjesť“ aj plast

V Slovenskom národnom múzeu opäť naplno pôsobí hubárska poradňa. Je aj po dlhých rokoch stále dosť ľudí, ktorí potrebujú Vaše konzultácie?

Záujem sa rokmi vôbec nezmenšuje a keď začnú huby rásť, mávame tu niekedy aj návaly. Ľudí, ktorí nazbierajú huby a potom si nie sú istí, čo vlastne našli, je stále dosť. Najčastejšou býva otázka, či sú jedlé a môžu ich skonzumovať. No a v poslednom čase máme stále viac otázok týkajúcich sa aj trávnikových húb. Ľudia, ktorí si pri dome založia nový trávnik, v ňom často nachádzajú aj všelijaké malé hnedé huby, ktoré nepoznajú. Je dobré, že prichádzajú na konzultácie, pretože mnohé z nich sú aj prudko jedovaté.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Čo ich náhodným a nedobrovoľným pestovateľom najčastejšie poradíte?

Tieto huby väčšinou po roku - dvoch zmiznú. Akonáhle sa ustáli rovnováha v trávniku, živín ubudne, začnú tam rásť iné podhubia a malé hnedé hríbiky sa prestanú vyskytovať. Pokiaľ sa tak stane, stačí ich pokosiť a odstrániť s trávou. No a, samozrejme, kde sú malé deti, ktoré zvyknú všetko dávať do pusy, tam treba byť veľmi pozorný.

Čím to je, že Slováci a vôbec slovanské národy tak radi zbierajú huby?

Vôbec netušíme, prečo sa taká silná tradícia zbierania a konzumácie húb v našej časti Európy vytvorila. Faktom totiž je, že väčšina národov huby neje. Vraví sa síce, že hríby sú mäsom chudobných, ale aj na severe Európy, v Škandinávii či Anglicku boli hlad aj chudoba, ale huby tu nikdy nepovažovali za potravu pre ľudí. A dodnes to dodržiavajú.

V Škandinávii sa síce začali predávať kuriatka a malé dubáčiky, ale to je asi tak všetko. Francúzi a Taliani huby jedia, ale zasa len zopár vybraných druhov. U nás je situácia celkom iná, ľudia zbierajú všetko možné. Málokde sa jedia napríklad plávky, u nás však áno a aj kadejaké sliznačky, šupinovky, peniazovky.

Ivona Kautmanová ukazuje, ako sa archivujú vzorky húb. Foto: Elena Slováková

Existujú argumenty, ktorými by ste odporcov húb presvedčili, že nie je na škodu zaradiť ich do jedálnička?

V našej rozmaznanej a prejedenej spoločnosti sú huby veľmi vhodná a významná súčasť stravovania. Majú veľa vlákniny, obsahujú cenné bielkoviny, polysacharidy, vitamíny, imunostimulátory a iné zdraviu prospešné látky a pritom nemajú žiadny tuk. Zaženú hlad, sú chutné, ale nepriberá sa z nich, čo je v dnešnej dobe veľký bonus.

V ktorej časti Slovenska sa majú zberatelia húb najlepšie? Teda, kde býva húb ako „húb po daždi“?

Na Slovensku máme niekoľko spoľahlivých regiónov, v ktorých keď naprší, huby určite rastú. Je to sever krajiny, teda Orava, Kysuce a Spiš. A potom máme výborné hubárske lokality, ako sú Záhorie a Štiavnické vrchy, čo sú však teplé a suché oblasti a stáva sa dosť často, že v nich aj niekoľko rokov po sebe huby nenazbierame.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Vladimír Benko

Ale keď príde dobrá jeseň a to správne počasie, teda zaprší a nie je chladno, tak potom sa môže celý Liptov schovať oproti Záhoriu. No nesmie pršať zasa priveľa, lebo vtedy podhubie nemôže dýchať, nemá kyslík, huby sa stiahnu do hlbších vrstiev a čakajú na lepšie podmienky.

Ak by ste mali vybrať „top hubu“ Slovenska, symbol našej prírody, ktorá by to bola?