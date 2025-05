Výživové doplnky si dávate zbytočne, ak ignorujete základnú vec. Homeopatička Stanka pozná riešenie

Niektoré ženy žiaria. Nie preto, že si kupujú najdrahšie krémy. Ani preto, že chodia na kozmetiku každé dva týždne. Ich pokožka, vlasy, chôdza aj hlas zrkadlia niečo iné. Rovnováhu. Láskavý prístup k sebe. Pokoj.

Mnohé iné však hľadajú odpoveď. Prečo je ich pleť unavená, telo stuhnuté a vlasy padajú, hoci sa o seba starajú „správne“ – jedia lepšie než predtým, športujú, skúšajú doplnky výživy. Výsledok sa však často nedostaví. A to je moment, keď na scénu prichádza niekto, kto sa na zdravie pozerá inak.

Homeopatička Stanka Láska Rubická už roky pracuje s ľuďmi, ktorí často prichádzajú s jedným problémom – a odchádzajú s pochopením, že ich telo komunikovalo na viacerých úrovniach naraz. Vníma telo ako systém, ktorý hovorí cez symptómy. Podľa nej práve vtedy, keď sme ochotní sa zastaviť a počúvať, sa začíname skutočne liečiť.

Súvislosť, ktorú bežne nevidíme

„Ľudia prichádzajú s rôznymi ťažkosťami. Trvalo mi roky pospájať si všetky zdanlivo nesúvisiace príznaky. Príde napríklad 40-ročná žena, ktorá trpí zápchou a bolesťami hlavy ako hlavným problémom. Pri ďalšom stretnutí spomenie lámavé nechty, padajúce vlasy a občasné bolesti kolien. Až časom sa ukáže celý obraz – fyzický aj emočný. Vtedy začnem uvažovať v kontexte,“ vysvetľuje homeopatička pre Dobré noviny.

V praxi sa najčastejšie stretáva s problémami, ktoré by sme často označili ako „kozmetické“, no v skutočnosti signalizujú hlbšiu nerovnováhu. Padajúce a lámavé vlasy, vysušená pokožka, prehlbujúce sa vrásky, bolesti kolien či členkov pri chôdzi alebo behu.

Mnohé z nich súvisia s vekom, hormonálnymi zmenami, ale aj s poklesom látok, ktoré si telo v mladosti produkuje samo – napríklad kolagénu.

Nie je to len o trendoch

Práve kolagén sa stal trendom, no homeopatička ho vníma inak ako zázračný prostriedok na večnú mladosť. „Mne dáva veľký zmysel v tom, že nám dodáva do tela to, čo sami nevieme aktuálne vyprodukovať. Je to prirodzený proteín, ktorý naše telo tvorí samo. Ak sa však dostaneme do bodu, kedy naše telo z rôznych dôvodov tento proteín vytvára v nedostatočnom množstve, tak jeho pridaním k strave môžeme telu pomôcť popri tom, ako sa rozhodneme opravovať celý náš systém,“ hovorí.

Zároveň dodáva, že výživa nikdy nemá byť oddelená od celku. Ak človek prežíva chronický stres, únavu, dlhodobo sa zanedbáva alebo žije v prostredí, ktoré mu nesvedčí, účinnosť doplnkov môže byť veľmi obmedzená. Aj preto sa podľa nej stáva, že niektorí ľudia užívajú kolagén, no necítia žiaden efekt.

Telo je zrkadlom nášho vnútra

„Môžete si dávať všetky doplnky výživy, ale efekt bude buď žiadny alebo minimálny, pokiaľ ignorujete jadro. Je to akoby ste v aute pravidelne menili iba olej a očakávali po rokoch, že auto bude fungovať ako nové,“ prirovnáva. Preto je podľa nej také dôležité nepodceniť signály, ktoré telo vysiela. Niekedy ich vnímame ako „bežné starnutie“, inokedy ich pripisujeme genetike alebo práci. Ale v skutočnosti nám telo hovorí, že niečo je mimo rovnováhy. Telo je podľa jej slov akýmsi zrkadlom nášho vnútra.

„Ak je človek dlhodobo v nerovnováhe – na akejkoľvek úrovni, potrebujeme začať vyvažovať to, čo aktuálne organizmus nezvláda sám. Telo komunikuje ako fyzicky, tak emočne a preto je potrebné počúvať samého seba – čo je pre mňa dobré a čo nie, čo mi chýba,“ pripomína.

Veľkým problémom jej aj stres. „Stres je dnes tak nadužívané slovo, že strácame odstup. No keď si ľudia, ktorí ku mne prídu, začnú uvedomovať, že ich stres pramení napríklad z práce, ktorá im nevyhovuje, alebo zo vzťahu, kde nevedia komunikovať s partnerom, otvára sa priestor pre pochopenie podstaty ich nerovnováhy,“ upozorňuje.

Až keď sa táto rovnováha začne obnovovať, telo podľa nej dokáže efektívne reagovať aj na výživu či doplnky stravy. Medzi ne patrí aj kolagén – no nie hocijaký. Odborníci odporúčajú siahať po takých formách kolagénu, ktoré sú telu prirodzene najbližšie a zároveň najefektívnejšie.

Rovnako ako v homeopatii, aj v prípade výživy niekedy stačí minimum správne zvolenej látky, aby sa pohol veľký problém. A tak aj jedna z najmenších kolagénových molekúl môže mať najväčší účinok – ak je správne vstrebateľná a telo ju dokáže efektívne využiť.

Malá molekula - veľký efekt

Na trhu je dnes veľa kolagénových prípravkov, no nie každý dokáže telo využiť rovnako efektívne. Rozdiel často spočíva v ich molekulovej hmotnosti – čím je nižšia, tým ľahšie sa vstrebávajú a účinkujú.

Regína Kostolná, zakladateľka značky Bionutrian, priniesla ako prvá na slovenský trh tzv. Tripeptid s najmenšou dostupnou molekulovou hmotnosťou len 500 daltonov. „Štandardné hydrolyzované kolagény sa pohybujú na úrovni 3 000 až 10 000 daltonov. Váha 500 daltonov je niečo, čo mení hru. Je to dôkaz, že inovácia napreduje – a kolagénové tripeptidy predstavujú prevrat v oblasti výživových doplnkov. S ultranízkou molekulovou hmotnosťou umožňujú úplne novú úroveň presnosti a účinku. Táto drobná molekula má obrovský potenciál, pretože jej bioaktivita je niekoľkonásobne vyššia ako pri štandardných kolagénoch,“ vysvetľuje.

Zároveň upozorňuje, že ľudia sú často nastavení na pravidlo „čím viac, tým lepšie“. No najväčší efekt nemusí prinášať vysoká dávka, ale presne cielená molekula. „Aj homeopatia pracuje s minimálnymi množstvami. Niekedy stačí pár miligramov účinnej látky, aby sa telo naštartovalo. A presne to platí aj pri tripeptidoch – drobná molekula s veľkým účinkom,“ prezradila Regína s dodatkom, že tripeptid kolagén prináša benefity už pri dávke 1 gram na deň.

Prečo tripeptid kolagén? Svojou ultranízkou molekulovou hmotnosťou – len 500 daltonov – dokáže tripeptid kolagén prechádzať priamo cez črevnú stenu do krvného obehu bez potreby ďalšieho trávenia. Vďaka tomu je jeho vstrebávanie rýchlejšie a účinnejšie než pri klasických hydrolyzovaných kolagénoch. Už denná dávka 1 gram môže priniesť výsledky, pretože bioaktivita tejto formy kolagénu je niekoľkonásobne vyššia. Jeho účinky sa prejavujú nielen na pleti, vlasoch, nechtoch, zuboch a ďasnách, ale aj na chrupavkách, kĺboch a spojivových tkanivách. Vedecká štúdia (PMID: 26405981) navyše potvrdzuje, že 500 daltonov je ideálna molekulová hmotnosť pre maximálne využitie kolagénu v tele – čokoľvek nad alebo pod touto hodnotou telo spracováva menej efektívne. Bionutrian Tripeptid sa vyrába za studena, enzymatickou hydrolýzou, bez prídavných látok – s dôrazom na čistotu a účinnosť. Nie je to náhrada za životný štýl. Je to forma výživy, ktorá má zmysel, ak sme ochotní počúvať svoje telo.

Vedecký pohľad to len potvrdzuje

Význam kolagénu pre naše telo potvrdzujú aj vedci. Klinický biochemik Pavol Blažíček pre Dobré noviny pred časom vysvetlil, že „kolagén je životobudič, molekula spájaná s krásou a s mladosťou. Ak si dokážeme zachovať dostatočné množstvo aj vo vyššom veku, odpadnú nám starosti spojené s nepríjemnými vedľajšími účinkami starnutia.“

Dodal, že práve užívaním kolagénových prípravkov dokážeme zmierniť procesy starnutia. Okrem zdravšej pokožky a redukcie vrások môže podľa neho kolagén pomôcť aj zvýšiť svalovú hmotu, zabrániť úbytku kostnej hmoty a zmierniť bolesti kĺbov.

*Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Bionutrian.