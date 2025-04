Niečo už majú za sebou a nechávajú to na osud. Janka Labajová a Šoko sú v láske jeden druhému zrkadlom

Napriek tomu, že Jurajovi Tabačkovi alias Šokovi nevyšlo prvé manželstvo, na ďalšie šťastie v láske dlho nečakal. Po rozvode sa dal dokopy s herečkou Jankou Labajovou, s ktorou tvorí harmonický pár už niekoľko rokov. Spokojná umelkyňa teraz v rozhovore pre Nový Čas pre ženy prezradila, ako to u nich vyzerá so svadbou a založením rodiny.

Zistili, že v tom chcú pokračovať

Juraj Tabaček, ktorému však nik nepovie inak ako Šoko, sa dva roky po rozvode s bývalou manželkou zahľadel do hereckej kolegyne Janky Labajovej. Tá je od neho o 11 rokov mladšia a ako priznal, nebola to žiadna láska na prvý pohľad.

„Nejak sme sa zoznámili, porozprávali sa a zistili sme, že si nie sme úplne nesympatickí. Potom bola taká dlhá časová pauza medzi nejakým našim kontaktom. No a vesmír to zariadil tak, že sa naše cesty pretli a zistili sme, že by sme v tom chceli pokračovať,“ prezradil pre Nový Čas pre ženy obľúbený komik, ktorý s Jankou tvorí pár vyše troch rokov.

Keď miluje, tak celým srdcom

A hoci im je spolu dobre a podľa Jankiných slov majú krásny vzťah, nateraz o svadbe či založení rodiny neuvažujú. „Každý máme niečo za sebou, tak­že sa snažíme žiť v prítomnosti a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Ak máme byť manželia, budeme, ak nie, nebudeme. Ak máme mať spolu deti, budeme mať, ak nie, nebudeme,“ vysvetlila Janka.