Práca s ním je ako s bývalým manželom. Diana Mórová pozná Tomáša Maštalíra od A až po Z

„Spätne vidím, že všetko, čo sa mi v živote udialo, bolo dôležité,“ vraví Tomáš Maštalír, ktorý kedysi tvoril pár s o osem rokov staršou hereckou kolegyňou Dianou Mórovou. Podľa jej slov prežili krásnych päť rokov, hoci ľuďom v okolí prekážal vekový rozdiel. „Jedna kolegyňa z divadla, nebudem ju menovať, sa ma raz opýtala: ,Ty chodíš so študentom?‘ Musela som si ho vždy obhájiť. Aj som si ho obhájila,“ opakuje Diana Mórová, ktorá o ich vzťahu hovorí priamo, s láskou a otvorene.

Najkrajšia spomienka

„Ja som mala veľmi šťastné detstvo, tvrdú školu a vrcholový šport,“ vymenovala v podcaste To nerieš, moja... tri veci, ktoré výrazne ovplyvnili jej život. Diana Mórová síce vyštudovala herectvo, no predtým sa 10 rokov venovala športovej gymnastike, v ktorej mala nabehnuté na veľké úspechy.

„Dokonca si pamätám, že som bola v roku 1980 v Ľubľane na medzinárodných pretekoch. Tam sme boli ako prvé mužstvo a skončila som tretia v súťaži jednotlivcov. To bolo pre mňa najkrajšia spomienka z podujatí, kde som bola ako gymnastka,“ spomínala kedysi pre Šport24.sk. Diana Mórová, ktorá musela so športom skončiť pre zdravotné problémy s chrbticou a dlho sa s tým nevedela zmieriť.

Prvé lásky a frajeri

„Ty si už vtedy brutálne vynikala,“ vravela Katka Brychtová, ktorá chodila na gymnastické tréningy so svojou mladšou sestrou a v Diane videla už vtedy obrovský talent. „Pomohli mi ale aj tí správni ľudia, ktorých som mala okolo seba – učitelia, tréneri. To je veľké šťastie v živote, že kde sa človek ocitne v puberte alebo na vysokej škole, to je veľmi dôležité. A potom, samozrejme, aj prvé lásky a frajeri – to ženu veľmi ovplyvní,“ prezradila herečka, ktorá vraj vďaka tým správnym ľuďom neprežila počas dospievania depresie ani žiadne veľké sklamania.

V dospelosti to už bolo iné a za pravdu jej dala aj dlhoročná kamarátka Zuzana Vačková. „Ty by si mala toľko vecí, na ktoré by si sa mohla sťažovať. Ty by si tak mohla hovoriť o toľkých životných krivdách,“ povedala Zuzana, ktorej v podcaste To nerieš, moja... Diana Mórová rozrozprávala aj o jej vzťahu s Tomášom Maštalírom. Pár tvorili pred 25 rokmi, keď to ľudia okolo nich nevedeli prijať.