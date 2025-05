Mala len 10 rokov a dospelí muži ju žiadali o ruku. Kráľovná z Nekonečného príbehu dnes učí to, čo miluje

Objavila sa len v niekoľkých kľúčových scénach celého filmu a aj tak sa stala jednou z najikonickejších postáv legendárneho Nekonečného príbehu. Tami Stronach, ktorá v rozprávkovej klasike z 80. rokov stvárnila postavu kráľovnej sveta Fantázie, sa však obrovským úspechom nenechala pohltiť. Nohami stála vždy pevne na zemi a to aj vďaka svojej mame a otcovi.

Láska ako z románu

Tami svoje detstvo strávila pozorovaním archeológov, už ako malá rozprávala anglicky aj perzsky a príbeh lásky jej rodičov je ako vystihnutý z románu. Podľa magazínu Vice sa jej otec zo Škótska presťahoval do Teheránu hneď po tom, ako vyhral v lotérii. Stal sa archeológom a svoju manželku si vzal po krátkom, len 48-hodinovom romániku.

Z Teheránu však museli počas iránskej revolúcie v roku 1979 všetci traja odísť a tak sa nakrátko presťahovali do Tel Avivu k Taminým starým rodičom z matkinej strany. „ Boli sme bez domova a bez akejkoľvek predstavy o tom, čo budeme robiť. Pre môjho otca bolo naozaj náročné zapustiť tam korene, tak sme potom išli do Anglicka, kde to zasa bolo ťažké pre mamu, “ opísala pre Vice.

Temná stránka detskej popularity

Domovom sa im napokon stalo Berkley v Kalifornii, kde sa Tami ponorila do sveta umenia. Keď sa jedného dňa v jej škole objavila kastingová agentka Nekonečného príbehu, ktorá sa tam mala stretnúť s učiteľom, zazrela Tami vystupovať a zavolala ju na konkurz. Dievčina sa teda pred komisiu bez okolkov postavila v kostýme prasiatka z hry, ktorú práve skúšala a úplne jej uniklo, aký veľký potenciál má rola, kvôli ktorej prišla.

„Objavila som sa tam s ťažkou mastnou farbou a veľkými čiernymi pruhmi na tvári. Všetci ostatní vyzerali naozaj upravene. Myslím, že som mala výhodu v tom, aká som bola naivná. Vôbec som netušila, o čo sa uchádzam,“ priznala Tami, ktorá napokon celý konkurz vyhrala a dala sa na natáčanie známej klasiky. Rodičia ju v tomto rozhodnutí podporovali, no v žiadnom prípade mu neplánovali prispôsobiť celý svoj doterajší život.