Ty si Cigánka, ty počkáš, povedal jej lekár. Alenka z chatrče našla šťastie až v Nemecku

V Nemecku si myslia, že je Kubánka alebo Španielka, no keď sa vráti na Slovensko, je automaticky „Cigánka“. Alenka Horváthová je hlavnou aktérkou nového filmu Alenka a zázrak z cudzej krajiny, v ktorom ukazuje svoj životný príbeh, ako sa dostala z chatrče do detského domova, cez špeciálnu školu a útulok pre ženy až po vysnívaný život. „Aký život žije Alenka po odchode do Nemecka a aký život jej sestra v osade na Slovensku? Dve pokrvné sestry a odlišnosť ich príležitostí sú odpoveďou na mnohé otázky a najmä na potrebu pevného bodu v živote človeka. Je prostredie, ktoré nás formuje, skutočné kľúčové?“ pýtajú sa filmári, ktorí hovoria, že zázrak je niekedy jediná šanca, aby človek z menšiny mohol mať dôstojný život. Pre Alenku bol takým zázrakom Nemec Michael.

Foto: Promo fotografie k filmu Alenka a zázrak v cudzej krajine (Robo Kočan / ASFK)

Niekto je Slovák, niekto Cigán

Alenka je dnes mladé, 30-ročné dievča žijúce v nemeckom meste Potsdam. Chodí do práce, ktorá ju baví, stretáva sa s kamarátmi, cvičí vo fitness centre, má rada svoj byt, svoje pohodlie a svojho priateľa Sylwestra z Poľska. Nie je na nej nič, čo by vybočilo z popisu mladej slobodnej ženy, no predsa je v niečom iná. Väčšinu svojho života strávila v detských domovoch v Spišských Hanušovciach a v Spišských Vlachoch.

„Mama ma tam dala, nevedela sa o mňa starať. V papieroch som si prečítala, že som vtedy mala dva roky,“ vysvetlila v rozhovore pre Denník N Alenka, ktorá sa nikdy nehanbila za to, že je Rómka. „Niekto je Slovák, niekto je Nemec, ja som Cigánka,“ vraví vo filme. Kým jej mama ju za celých 16 rokov v detskom domove navštívila len trikrát, Alenka mala obrovské šťastie na iného človeka. Mala len päť rokov, keď do detského domova prvýkrát prišiel Michael Jagdmann s manželkou z Nemecka. Merali tisíckilometrovú cestu na Spiš, aby robili program pre deti v detských domovoch a Alenku si zamilovali.

Foto: Promo fotografie k filmu Alenka a zázrak v cudzej krajine (Robo Kočan / ASFK)

Ani na okamih neváhala

„Chceli si ma adoptovať, ale vtedy to ešte nešlo,“ vysvetľovala Alenka, ktorú si pre rôzne byrokratické prekážky nemeckí manželia nemohli osvojiť, a tak do dospelosti ostala v detskom domove. Ešte aj dnes sa rozplače pri spomienkach na to, ako od nej Jagdmannovci odchádzali a nemohli si ju vziať so sebou. Alenka bola síce šikovná a mala dva výučné listy ako cukrárka a krajčírka, ale z detského domova jej život viedol do útulku pre ženy a azylového domu. Ako 19-ročnej sa jej nakoniec splnil sen.