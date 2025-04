Keď vidia iné páry, hovoria si, aké majú šťastie. Eňu Vacvalovú a Juraja spája celoživotná vášeň

„Keď teraz sedíme počas dlhých večerov a pijeme dobré vínko alebo čaj, často sa zhovárame o tom, aké sme mali šťastie jeden na druhého,“ spokojne poznamenala Eňa Vacvalová, keď pre Šarm hovorila o svojom manželstve. Známa humoristka a jej životný partner Juraj sa zoznámili v práci a ani jeden z nich vtedy netušil, že ich stretnutie bolo osudové.

Keby sa totiž Eňa vybrala študovať veterinu, ako v rozhovore tvrdí, s Jurajom by sa možno nikdy nestretla. Vybrala si však žurnalistiku a ako začínajúcej novinárke jej do redakcie na pomoc poslali fešného mladíka s exotickým výzorom. Prvé rande Juraj a Eňa absolvovali pred štyrmi desaťročiami a odvtedy sú spolu. Obaja navyše milujú zvieratá a láska k nim spája aj ich dvoch.

Odbočila do inej uličky

Elena Vacvalová sa narodila v Hnúšti, no vyrastala v Tisovci. Po skončení gymnázia sa vybrala na prijímacie skúšky na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kam ju však neprijali. A tak išla skúšať šťastie na žurnalistiku.

O humoristke je však dobre známe, že miluje zvieratá, už niekoľkokrát fotila charitatívny kalendár pre celoslovenskú neziskovú organizáciu pre ochranu zvierat Slobodu zvierat a v tejto oblasti vždy pomáha najviac, ako môže. Aj preto hovorí, že jej srdce je pri zvieratách, hoci si vybrala iné životné smerovanie.

„Vravím si, že som možno mala robiť v živote niečo, kde by som sa pomoci zvieratám mohla venovať naplno. Keď som išla študovať žurnalistiku, ešte som o rozhlase a televízii nič netušila, možno som vtedy mala ísť do Košíc na veterinu. Nech sa na mňa čitatelia a diváci nenahnevajú, mám ich rada a veľmi si ich vážim, ale moje srdce bolo odjakživa tu, pri zvieratách. Len som odbočila v živote do nejakej inej uličky,“ zamýšľa sa v rozhovore známa moderátorka.

Keď sa do mesta pchá dedina!

Kto vie, ako by sa však jej život vyvíjal ďalej, keby na tú novinárčinu naozaj nešla. Je totiž dosť pravdepodobné, že by sa nikdy nestretla so svojím manželom Jurajom, ale ani s moderátorským parťákom Oliverom Andrásym.