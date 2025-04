Keď Róbertovi Bezákovi zomrela mama, pápež spravil veľmi osobnú vec. Arcibiskup si s Františkom rozumel

Smrť pápeža nenechala chladným ani emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka, ktorý mal k Františkovi roky veľmi blízko. Prvýkrát si potriasli rukou na stretnutí vo Vatikáne, no pápež si vyžiadal stretnutie s Bezákom aj počas oficiálnej návštevy Slovenska a prejavil dokonca úprimný záujem zoznámiť s jeho rodinou. Ako rodák z Handlovej vníma svätého otca a na ktoré momenty s ním nikdy nezabudne, porozprával teraz Braňovi Závodskému v rozhovore pre Rádio Expres.

Róbert Bezák s Františkom Foto: L'Osservatore Romano

„Zomrel môj pápež,“ povedal hneď v úvode svojej výpovede. „Nemyslím si, že s ďalším, ktorý príde, nech by to bol ktokoľvek, by som si bol taký blízky,“ pokračoval s tým, že Františkova smrť ho napriek zdravotným ťažkostiam, ktorým pápež v poslednom čase čelil, zaskočila. „Bolo to prekvapivé, ešte v nedeľu večer som ho videl sedieť na vozíku. Bolo zrejmé, že je unavený, ale predsa žehnal. Nečakal som, že už nasledujúce ráno oznámia jeho odchod,“ povedal a dodal, že jeho úmrtie na Veľkonočný pondelok považuje za symbolické. „Možno to bolo pozvanie v správnu chvíľu,“ podotkol zamyslene.

Výnimočný vzťah ako osobná satisfakcia

Už sa viac nestretnú, no spomienky na nejeden milý rozhovor s hlavou cirkvi mu zostanú navždy. Nikdy napríklad nezabudne na svoju oficiálnu audienciu v pápežovom sídle v Dóme svätej Marty vo Vatikáne v júni 2021. Pobudli vtedy spolu nečakane až vyše hodiny a pápež mu dokonca vlastnoručne pripravil zmrzlinu, na ktorú mu nalial čokoládový likér. „To už asi nebude a to mi bude chýbať,“ poznamenal s úsmevom Baláž, ktorý mal s pápežom podľa viacerých indícií skutočne osobný vzťah.

Pápež František a odvolaný arcibiskup Bezák počas stretnutia na Slovensku Foto: Vatican Media

„Nevolal som ho síce Jorge, bol pre mňa pápež František, no on mi po smrti mamy aj otca poslal osobný list, v ktorom ma oslovil Róbert. To je niečo výnimočné. Boli sme jeden druhému veľmi nablízku a môj vzťah k nemu bol taká moja osobná satisfakcia,“ poznamenal s úsmevom Baláž, ktorý však jednu vec napokon aj trošku ľutoval.