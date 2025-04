Kritizovali ho, že si vybral tučnú ženu. Slávny futbalista poslal neprajníkom silný odkaz

Ak vám dodnes meno Declan Rice nič nehovorilo, mali by ste to zmeniť. Dvadsaťšesťročný anglický futbalový reprezentant je nielen jedným z najlepších defenzívnych stredopoliarov na svete, no je aj jedným z najskromnejších futbalistov, ktorý si nepotrpí na hviezdne maniere a neustále ukazuje veľké srdce. Urobil tak aj vtedy, keď na sociálnych sieťach začali kolovať fotografie jeho dlhoročnej partnerky Lauren Frayerovej s komentármi, ktoré zosmiešňovali jej postavu.

Nenávistné komentáre

„Declan Rice je milionár, futbalová hviezda, fit, ale uspokojil sa s tučným bielym dievčaťom. Zarába 40-tisíc libier denne a hrá za jeden z najväčších futbalových tímov na svete, ale rozhodol sa byť s takouto ženou,“ písal anonym na sociálnych sieťach, kde sa pod fotografiami futbalistu a jeho partnerky začali zhromažďovať nenávistné komentáre.

„Mohol si si vybrať lepšie,“ písali ďalší a iní zase komentovali, že hráč Arsenalu „má nízke štandardy“. Keď sa Loren Fryerová stala terčom šikany, zo sociálnych sietí si odstránila všetky fotografie a ponechala si tam iba profilový obrázok s ich spoločným synom Judeom. „Bolo to pre ňu veľmi ťažké. Je to o to viac ťažké pre ľudí, ktorí sa nepohybujú v šoubiznise a cítia sa osobne dotknutí,“ vysvetľovala pre Mirror britská televízna osobnosť Dani Dyerová, ktorá je blízkou priateľkou futbalistu a jeho partnerky.

Nepotrebuje vylepšenú verziu

„Bolo to ozaj kruté, pritom je taká milá, skvelá a vyzerá úžasne. Navyše je to Declanova detská láska a môžete vidieť, ako ju zbožňuje,“ dodala Dyerová. Anglický reprezentant je so svojou partnerkou od študentských čias, v roku 2022 sa im narodil syn Jude a matky svojho dieťaťa sa vždy zastane. Urobil tak dokonca aj na pozápasových tlačových konferenciách, kde dal neprajníkom jasný odkaz.

„Je vtipná, krásna a milá osoba. Je moje útočisko, keď som osamelý a milujem ju viac ako čokoľvek na svete,“ odkázal Rice, ktorý svojej partnerke dokonca skladá básne a pridáva ich na sociálne siete. „Ona tu bola so mnou vtedy, keď som bol nikto. Je to láska môjho života a nepotrebujem žiadnu vylepšenú verziu. Je všetko, čo potrebujem,“ uviedol futbalista, ktorému fanúšikovia tlieskajú za jeho galantnosť a úprimnosť.