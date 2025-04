Po náročnej operácii sa takmer zrútila, Zora Czoborová sa nevzdala a zabojovala, pomohla jej jedna vec

Nevzdala sa a zabojovala. Zora Czoborová si pred časom prechádzala ťažkým životným obdobím, keď ju trápili zdravotné problémy a musela podstúpiť náročnú operáciu. V rozhovore pre Nový Čas dokonca priznala, že sa v tom čase pri pohľade do zrkadla takmer psychicky zrútila. Športovkyňa je však veľká bojovníčka a dokopy sa dala najmä vďaka jednej veci. Svojou nezlomnou voľou motivuje aj iných.

Zrútila sa

Zora Czoborová musela v decembri 2023 podstúpiť výmenu oboch kolenných kĺbov naraz. „No... nebolo mi všetko jedno... Dokonca som sa začala pred operáciou ľutovať a išla smokliť. No rýchlo som si dala stopku a zapla som môj ‚vlastný stroj‘ na upokojenie,“ zverila sa v tom čase so svojimi pocitmi fanúšikom na sociálnej sieti.

Našťastie všetko dobre dopadlo a Zora mohla takmer okamžite po zákroku začať s rehabilitáciou. Čakalo ju však dlhé zotavovanie a športovkyňa nebola nadšená ani z toho, ako vtedy vyzerala. „Po operácii som bola pri pohľade do zrkadla psychicky zrútená z toho, ako vyzerám. Vážila som 50,2 kilogramov, moje nohy boli len tenké plastelínové paličky bez náznaku svaloviny a zadok z boku jedna ploská, zvráskavená, ovisnutá handra,“ zaspomínala si na náročné obdobie.

Musela byť trpezlivá

Fitnesska nepočítala ani s tým, že sa bude musieť znova učiť chodiť. No Zora Czoborová je bojovníčka a hneď v prvý deň po operácii sa už pomocou bariel začala stavať na nohy. Najviac zo všetkého nakoniec pomohlo jej celoživotné vnútorné nastavenie a vďaka tvrdej disciplíne, každodennému cvičeniu a práci na sebe samej sa krok po kroku približovala k vytúženému cieľu.

Úspechy, ktoré spolu so svojimi fanúšikmi zdieľala aj na svojom profile na sociálnej sieti, napokon motivovali aj iných. „Niekedy to dlhšie trvá, ale musím byť trpezlivá,“ vravela fitnesska, ktorá si za svoj prístup k náročným životným chvíľam po ťažkom zákroku vyslúžila i mnoho pochvalných slov. „Klobúk dolu. To, že si Terminátor, viem už dlho, ale takto úžasne motivovať iných ľudí a radiť im prakticky, že všetko sa dá, je oveľa viac,“ napísala napríklad jedna z jej fanúšičiek.