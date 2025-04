Vážila 126 kíl a nevedela byť plnohodnotnou mamou. Klára ukázala, o čom skutočne sú Extrémne premeny

Je osem rokov zadaná, má trojročnú dcérku, no aj tak nebola šťastná. Klára Dušková roky bojuje s obezitou, jej váha sa vyšplhala na 126 kíl a svojej dcérke Deniske nedokázala byť plnohodnotnou mamou. „Keď som dostala lieky na tlak, tak už to pre mňa bol signál, že by som so sebou mala niečo robiť,“ priznala vyučená kuchárka, ktorá sa prihlásila do českej verzie Extrémnych premien, kde sa postarala o veľmi silný príbeh. Počas roka prešla nielen fyzickou zmenou, ale najmä tou mentálnou. Zabojovať musel aj jej partner, ktorý ju takmer stratil.

Puberta a odtučňovacia kúra

Klára pred kamerami priznala, že s nadváhou žila odmalička. „Mamka ma držala nakrátko, ale starí rodičia, to boli samé veterníčky, zemiačiky a kysnuté buchtičky pred školou a vo fľaštičke ešte trochu mliečka na zapitie. Takže sa dá povedať, že si ma vykŕmili a ja som sa naštartovala na túto cestu,“ popísala svoju cestu, ktorú však nechcela zhodiť na iných. „Mne aj chutí, takže nemôžem všetko zvádzať na starých rodičov,“ dodala Klára, ktorá mala len 12 rokov, keď bola na „odtučňovacej kúre“.

„Schudla som 15 kíl, ale potom som to veľmi nedodržiavala. Puberta, večierky, takže to šlo zase hore. No a po pôrode – čo rok, to desať kíl hore. A tento posledný rok to bolo takých 15 kíl,“ povedala v úvode Extrémnych premien 30-ročná Klára, ktorá si po narodení dcérky uvedomila, že na tom nie je dobre.

Išla by, ale nemôže

„Cinklo mi, že nie som plnohodnotná mama,“ povedala a doplnila, že keď ide s partnerom a dcérou na ihrisko, ona sedí a pozerá sa, kým sa oni hrajú. „Je mi z toho smutno. Nemôžem jej dávať to, čo jej dáva Láďa. Nemám silu v rukách, bolia ma členky aj nohy. Len sedím na lavičke a držím pitie, maximálne fotím,“ popisovala realitu so slzami v očiach.

„Keď na mňa Deniska kričí, nech idem, nech idem a ja viem, že nemôžem... Je to hrozné pre mamu, ktorá má dieťa vysnívané a nemôže jej dať 100 percent. Ľutujem to, že som to nechala dôjsť do takého štádia,“ sypala si popol na hlavu Klára, ktorá mala v sebe veľké odhodlanie. Obrovskú oporu mala aj vo svojom partnerovi, s ktorým je osem rokov a jej vzhľad neriešil.