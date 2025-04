Keď urobí toto, ide sa zblázniť. Manželka Joža Ráža je miliónová baba, pri spevákovi stála aj v najhoršom

Manželku spoznal už na základnej škole a hneď mu bolo jasné, že je to tá pravá. Frontman legendárnej skupiny Elán Jožo Ráž si svoju lásku z detstva napokon naozaj vzal a s Barborou dodnes patria k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu. Prekonali spolu i náročné obdobie po spevákovej nehode a aj keď je ich manželstvo ukážkové, jednu vec vraj obľúbený umelec doteraz nedokáže vystáť.

Po nehode z neho nespustila oči

„V šiestej triede sme sa spoznali a ja už som hneď vedel. Ona je nenormálne skromná, pekná a úprimná. Ona je najpoctivejší človek na svete, akého poznám. Niekedy mi je to až trápne, ale je to miliónová baba,“ prezradil kedysi v relácii Chartshow známy spevák, ktorému sa v mladosti síce životné cesty s Barborou na čas rozišli, no napokon ich osud opäť spojil.

Barbora pri spevákovom boku stála aj v tých najťažších chvíľach. Po jeho vážnej nehode v roku 1999, keď mu lekári dávali len desaťpercentnú šancu na prežitie, to bola práve ona, kto dohliadal na každý krok lekárov, ktorí sa o obľúbeného umelca starali. A on jej prítomnosť vraj intenzívne vnímal, aj keď z kómy sa prebral až po dvoch mesiacoch.

Nenápadne ho usmerňuje

„Vďaka svojej kondícii, silnej vôli a vďaka Barbore sa z toho dostal. Obdivoval som, akú má to dievča v sebe silu, verila, že sa Jožko uzdraví. Celé dni bola pri ňom. Aj zať, aj lekári to veľmi ocenili. Je zázrak, že prežil,“ zamyslel sa kedysi v rozhovore pre Báječnú Ženu Barborin otec a uznávaný choreograf folklórneho súboru Lúčnica Štefan Nosáľ.