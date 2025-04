Keď jednému preplo zo slávy, druhý ho z toho vyťahoval. Kamaráti do dažďa zamotali hlavu aj Krainovej

Zlého Sagvana Tofiho a sladkého blondiaka Lukáša Vaculíka si mnohí dodnes pamätáme ako nezabudnuteľnú dvojicu 80. rokov. Dievčatám sa z nich točila hlava, za kontakt s nimi by dali čokoľvek a lístky do kín na filmy, v ktorých dvaja mladíci stvárnili hlavné postavy, bývali beznádejne vypredané. Pobláznili dokonca aj Simonu Krainovú. Dnes sa „kamaráti do dažďa“ pri spomienkach na obdobie svojej najväčšej slávy už len spokojne usmievajú. Ako tvrdia, priateľstvo im vydržalo najmä vďaka jednej veci.

Sagvan a Lukáš chodili na to isté konzervatórium, no zoznámili sa až pri nakrúcaní filmu Vítr v kapse, v ktorom stvárnili ústredné postavy. Keď režisér Jaroslav Soukup do snímky vybral Sagvana, Lukáš bol už hviezda. Mal za sebou seriál Dobrá voda i komediálnu drámu Lásky medzi kapkami deště a Sagvan k nemu ako malý prvák konzervatorista veľmi vzhliadal.

Nezabudnuteľné zoznámenie na záchode

Nadšený z toho, že majú spolu hrať, ho pozoroval a premýšľal, ako by mu mohol naznačiť, že s ním bude teraz hrať aj on. „Raz som si ho vyhliadol, keď šiel v škole na záchod, postavil som sa vedľa neho a povedal som mu: Ja som Sagvan a budem s tebou hrať vo filme! Luki mi vtedy povedal len ‚dobre‘ a šiel preč,“ zasmial sa Sagvan v tolkšou Petra Marcina Neskoro Večer na bizarnej spomienke s dodatkom, že si Lukáš musel o ňom myslieť, že je úchylný. „No potom sme sa skamarátili a bol rád, že ma má,“ dodal Tofi.

V Lukášovi vyvolalo exotické meno nového filmového parťáka falošné nádeje. „Spomínam si, ako mi povedali, že bude so mnou hrať Sagvan Tofi. Meno mi znelo po taliansky, tak som sa nádejal, že to bude nakoniec zahraničná koprodukcia niekde pri mori. A potom prišiel týpek, povedal ‚čau, vole‘ a bolo po Taliansku,“ poznamenal vtipne Lukáš.

Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi sa prvýkrát stretli na toalete. Foto: promo foto Filmové štúdio Barrandov/Michal Fairaizl

Už prvý film, v ktorom si spolu zahrali, zaznamenal nevídaný úspech. A tak sa začala ich cesta, ktorá pokračovala veľkým filmovým hitom – snímkou Kamarát do dažďa. Netrvalo dlho a dvaja mladíci si získali srdcia dievčat naprieč celým Československom. Baby ich milovali a kiná praskali vo švíkoch. „Lepšie je, keď si zažijete tú slávu v sedemnástich, keď sa stane niekto slávny v štyridsiatke, tak mu z toho prepne. Mne z toho aj hrablo. Lukáš ma držal na uzde,“ priznal Sagvan v Neskoro večer.

Dvaja fešáci a Simona