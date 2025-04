Nič také ste doteraz nevideli. Vedci počas výskumu objavili novú farbu, je sýtejšia ako ktorákoľvek iná

Nová štúdia by mohla pomôcť aj ľuďom, ktorí trpia farbosleposťou.

Predstavte si, že celý život poznáte len rôzne odtiene ružovej farby. Jedného dňa prídete do práce, zbadáte kolegyňu oblečenú v tej najsýtejšej ružovej košeli, akú ste kedy videli, a ostatní vám povedia, že ide o novú farbu, ktorej hovoríme červená. Niečo podobné sa teraz podarilo tímu vedcov a vedkýň, ktorí vo vedeckom časopise ScienceAdvances publikovali výsledky svojej štúdie.

Experiment s laserovým lúčom

Účastníci výskumu vďaka stimulácii špecifických buniek v sietnici spozorovali doteraz nepoznaný druh modro-zelenej farby, ktorý vedci nazvali „olo“. Profesor a spoluautor štúdie Ren Ng podľa BBC výsledky označil za pozoruhodné a s ostatnými kolegami predpokladá, že by mohli pomôcť v ďalšom skúmaní farbosleposti.

Experimentu sa zúčastnili štyria muži a jedna žena, ktorým experti svietili laserovým lúčom do zrenice oka. Sietnica obsahuje tri typy kužeľových buniek, ktoré sú zodpovedné za vnímanie farieb, no v rámci výskumu odborníci laserom stimulovali len kužele, ktoré vysielali do mozgu farebný signál, ktorý sa pri prirodzenom videní nikde nevyskytuje.

Mohli by pomôcť farboslepým