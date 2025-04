Keď začal koktať, kolegovia išli radšej na cigaretu. Milan Ondrík statočne bojuje s dyslexiou

„Keď som čítal na čítačkách dlhšie pasáže, niektorí kolegovia išli radšej na cigaretu, lebo vedeli, že budem strašne dlho koktať,“ vravel v relácii Mimóza Milan Ondrík. Málokto by o našom úspešnom hercovi povedal, že dlhé roky bojuje s dyslexiou, poruchou čítania, ktorá mu výrazne komplikuje prácu. Práve ona z neho však urobila mimoriadne pracovitého herca, ktorý sa často dostáva na hranicu svojich možností.

Neberie všetko

V minulosti sa rád bil na diskotékach, bol rezbárom z Oravy, ktorý išiel na herectvo najmä preto, že tam nebola matematika. Milan Ondrík veľmi rýchlo pochopil, že herectvo nie je len o „srandičkách“, ale o ťažkej práci – začal to brať seriózne a aj vďaka tomu sa už v mladom veku stal obsadzovaným umelcom so sľubnou budúcnosťou. Dnes otvorene hovorí, že robí už len veci, ktoré chce.

„To znamená, že keď chcem točiť nejaký film a vyhrám kasting, túžim po tej postave – neberiem všetko. Chcem stíhať aj divadlo,“ hovoril v podcaste Hľadá sa čLOVEčina Milan Ondrík, ktorý si vyberá len unikátne projekty a vďaka svojmu šťastnému výberu, drine a talentu získal mnohé ocenenia. Ako sám hovorí, za svoje úspechy je veľmi vďačný, no stojí ho to obrovské obete, ktoré si bežne človek nemusí všimnúť.

Má namále

„Pri filmoch ako Otec, Černák či Bojovník si zakaždým poviem: Už len toto zvládnem. No niekedy cítim, že už mám naozaj namále – fyzicky aj psychicky,“ priznal herec v rozhovore pre Nový Čas. Aj keď má niekedy pocit, že už naozaj nevládze, vďaka svojej rodine vždy nájde silu. „Snažím sa sústrediť na to, aby som myslel na svoju rodinu, na svojich blízkych. A keď mi je najťažšie, pripomínam si, že som si tie postavy vybral sám. Išiel som do toho dobrovoľne,“ vraví Milan Ondrík. Mnohí ľudia jeho úspech obdivujú o to viac, že žije s dyslexiou.