Je normálne, že s rodinou nie sme stále spolu. Monika Hilmerová hľadá v živote len jedno a nie vždy to ide

Keď Jaro Bekr po prvý raz uvidel svoju budúcu ženu, bol ešte tínedžer. Už vtedy však naňho urobila Monika Hilmerová veľký dojem a osemnásťročný mladík sa do nej okamžite zahľadel. Kto mohol tušiť, že o pár rokov neskôr ich osud znova spojí dokopy a vďaka herpesu na diskotéke to už bude navždy. Odvtedy však tvoria harmonický pár a vychovávajú spolu aj dve deti. Známa herečka najnovšie v rozhovore pre Život porozprávala o hľadaní balansu medzi prácou, kariérou a rodinným životom a úprimne priznala, či sa jej to darí a čo je pre ňu v rámci rodinných vzťahov najdôležitejšie.

Dokopy ich dal herpes

Jaro sa do Moniky zaľúbil už ako osemnásťročný mladík, oveľa skôr, ako sa zoznámili. Priznal to vo svojom knižnom počine Na toto vás nikto nepripraví. Moniku dodnes obdivuje pre jej otvorenosť a hovorí o nej ako o (ne)obyčajnej žene, ktorú miluje rovnako vášnivo a nežne ako v deň, keď sa do nej zaľúbil.

Napokon ich na diskotéke dal dokopy banálny herpes. Ako uvádza Pravda, Jaro si totiž chcel odpiť z Monikinho pohára, no tá ho upozornila, že má herpes. On jej však vtipne zakontroval slovami, že by sa vraj po nej napil, aj keby mala lepru. Vtedy mu povedala magickú vetu, že ak sa napije a chytí ten herpes, tak to už bude navždy.

Nevníma to ako obetu

Od tej chvíle napokon skutočne tvoria jeden z najstabilnejších párov v slovenskom šoubiznise a spoločne vychovávajú syna Leonarda a dcéru Zaru. Monika je tak nielen pracujúcou umelkyňou, ale aj starostlivou mamou a milujúcou manželkou. Materstvo síce podľa jej slov malo, samozrejme, vplyv na jej prácu a pre rodinu a deti o niektoré projekty aj prišla, no ako obetu to rozhodne nevníma. „Bolo to prirodzené, tehotenstvo, pôrod a starostlivosť o bábätko nejdú inak a kvôli tomu išli niektoré ponuky bokom,“ hovorí v rozhovore s tým, že takmer každá žena musí pre materské povinnosti svoje pracovné nasadenie zvoľniť.

Nájsť balans medzi prácou a osobným životom sa kvôli materstvu snažila aj ona a usiluje sa o to dodnes. Ako však otvorene priznáva, niekedy sa jej to darí viac, inokedy menej. „Nie vždy sa dalo zariadiť, aby deti nepociťovali doma moju neprítomnosť, ale je normálne a prirodzené, že nie sme stále len spolu. Aj ony majú školu, krúžky a iné povinnosti. Podstatné však je, že si čas na seba vždy nájdeme a užívame si ho naplno,“ uzatvára napokon známa herečka.