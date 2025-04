Každý predpokladal, že plače kvôli pápežovi. So Zuzanou Čaputovou sa jej otec rozlúčil v nečakaný moment

„Pápež František nasadol do lietadla, prezidentka Čaputová ešte chvíľku čakala na červenom koberci. Bolo vidno, že je z jeho odchodu smutná a slzy mala na krajíčku,“ písali média, keď sa prezidentka Zuzana Čaputová lúčila s pápežom Františkom po jeho návšteve Slovenska. Nikto netušil, že prezidentka nemávala len Svätému Otcovi, ale svojmu otcovi Štefanovi, ktorý v ten deň navždy odišiel. Zuzana Čaputová sa o ťažko chorého otca starala doma s celou rodinou napriek tomu, že v detstve bol na ňu veľmi prísny.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1019134358294548&set=a.861261877415131

Detstvo s prísnym otcom

„To som nikdy nezažila,“ povedala si v duchu, keď počúvala jeden rozhovor s Michelle Obamovou, ktorá hovorila o tom, ako jej otec vždy prejavoval dôveru. Zuzana Čaputová v detstve z otcovej strany nič také nezažila.

„Nechcem sa teraz sťažovať, môj otec mi dal mnoho dobrého a mnohému som sa vďaka nemu naučila. Ale bol tiež veľmi prísny a pozitívne hodnotenie nikdy nepoužíval,“ priznala v knihe rozhovorov s Erikom Taberym Zuzana Čaputová a zároveň dodala, že otec zjavne robil veci v tom čase, ako najlepšie vedel.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/zcaputova/photos/a.861261877415131/1236918859849429/?type=3

Nevidel ju opitú

Ako dieťa Zuzana Čaputová túžila byť pestovateľkou kvetín a chcela aranžovať kytice. Jej mama však bola vždy človekom, ktorého veľmi bavila politika a svoje „hobby“ preniesla aj na dcéru. Ako prezradil pre Plusku Zuzanin brat Daniel, jeho sestra nebola typickou tínedžerkou.

„Nie je tam nič také, že by som povedal, že fajčila za rohom alebo prišla opitá domov. V živote som ju nevidel opitú. Môže sa to zdať nudné, ale podľa mňa to je výnimočné,“ hovoril o sestre, ktorá namiesto toho brigádovala na mestskom úrade a zaujímala sa o sociálne slabšie rodiny. Ani vo sne mu v%saj ako dieťaťu nenapadlo, že z nej raz bude prezidentka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1109177169290266&set=a.861261877415131

Otec si predĺžil čas na zemi

Ako hlava štátu bola pod neustálou kontrolou nielen ona, ale čiastočne aj jej rodina. Len málokto však tušil, že popri práci sa Zuzana Čaputová stará aj o chorého otca Štefana, s ktorým sa rozlúčila úplne nečakane.