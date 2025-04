Pochopil, že futbal si s nimi hneď nezahrá. Adam Bardy chváli syna Alana, ako sa správa k súrodencom

„Snažím sa pomáhať čo najviac, sú to tri deti, na jednej strane si ich užívam a chcem s nimi tráviť čo najviac času, na druhej strane je to nevyhnutné,“ povedal nedávno v rozhovore pre portál Najmama.sk Adam Bardy, ako to u nich doma momentálne vyzerá. Známy herec a model sa koncom roka stal trojnásobným oteckom, keď jeho manželka Bibiána priviedla na svet dvojičky. O nude tak rozhodne hovoriť nemôže.

Let’s get the Bardy started

Keď minulý rok na Silvestra priviedla manželka Adama Bardyho na svet dvojičky, nemohol byť šťastnejší. „Let’s get the Bardy started,“ napísal vtedy herec na sociálnej sieti s narážkou na známu frázu Let´s get the party started (Párty sa môže začať). Rodinka sa rozrástla o synčekov Leona a Evana a z Adama sa tak stal už trojnásobný otecko.

Odvtedy majú doma o zábavu postarané, keďže synčekovia si vyžadujú maximálnu rodičovskú pozornosť a starostlivosť. „Je to veselé,“ priznal s úsmevom známy herec. Pyšný otec pomáha manželke so všetkým a neštíti sa ničoho. Podľa neho to má svoje čaro a on sa snaží byť nápomocný najviac, ako mu to časové možnosti a situácia dovolia.

Na bračekov sa tešil

Pred príchodom dvojičiek manželia Bardyovci vychovávali synčeka Alana a ten sa na mladších súrodencov veľmi tešil. „Je zlatý, rýchlo pochopil, že nejdú hneď hrať futbal a kopať si loptu, teší sa asi viac na toto obdobie, ale veľmi nám pomáha, samozrejme, v rámci hraníc svojho veku,“ prezradil ďalej Adam Bardy.