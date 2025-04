Seriál natáčali na mieste, kde hľadal zmysel života. Známy herec si po rokoch uvedomil, že je novým mužom

Pôsobil uzavreto, zdalo sa, že sa hnevá na celý svet, no postupne odkrýval svoju zraniteľnosť a to, ako sa jeho príbeh napokon skončil, fanúšikov hlboko zasiahlo. Herec Walton Goggins svojím stvárnením Ricka v obľúbenom seriáli Biely lotos naozaj uspel. Len málokto však tušil, že známy umelec v čase natáčania nebojoval iba pred kamerami, ale aj vo svojom vnútri.

Nevedel, či to zvládne

Thajsko, v ktorom sa príbeh Bieleho lotosu odohráva, je jednou z krajín, ktoré Walton po smrti svojej prvej manželky celé precestoval. Tá v roku 2004 znenazdajky zmizla, nejaký čas bola nezvestná a následne si sama vzala život, čo známeho herca hlboko poznačilo.

„Je to veľmi zložitý príbeh. Myslel som si, že je to pre mňa úplne neprekonateľné. Ďalšie tri roky som len hľadal zámienky. Nie na to, aby som to skončil, ale určite som sa dostával do pochybných situácií. Žiadne drogy ani nič podobné, len životné skúsenosti a cestovanie. Vážne som precestoval celý svet,“ vyrozprával herec v rozhovore pre magazín GQ.

Len by ho objal a uistil

Práve Thajsko bolo v tom čase jeho prvou zastávkou a keď sa na miesto, kde pred 20 rokmi hľadal zmysel života, vrátil kvôli natáčaniu Bieleho lotosu, mal zvláštny pocit. Spoznával ostrovy, na ktorých boli, cesty, ktorými sa vydávali, aj pláže, okolo ktorých prechádzali, a postupne si začínal uvedomovať, že Walton, ktorý tam vtedy stál, bol úplne iným mužom ako ten, ktorým je dnes.