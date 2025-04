Za 10 rokov sa ani raz nepohádali a všetkých to rozčuľuje. George Clooney a Amal majú recept na šťastie

Úprimným rozhovorom herec zotrel všetky klebety o tom, že so ženou vraj nebývajú v jednej domácnosti a prežívajú krízu.

Bol najznámejším slobodným mládencom v Hollywoode a otvorene hovoril, že sa nechce ženiť a netúži po deťoch. Keď ale George Clooney stretol právničku Amal, všetky svoje názory a presvedčenia zmenil z večera do rána. V rozhovore pre CBS Mornings priznal, že aj po 10 rokoch manželstva sa cíti, ako keby vyhral jackpot a vysvetlil aj to, ako je možné, že sa so ženou za celú dekádu ani raz nepohádali.

Príde dievča, s ktorým sa oženíš

George Clooney sa s ľudskoprávnou právničkou Amal Alamuddinovou zoznámil v roku 2013 a podľa jeho slov tam okamžite bola chémia. „Zavolal mi môj agent a povedal: ‚Do tvojho domu príde dievča, s ktorým sa oženíš.‘,“ spomínal v The Drew Barrymore Show na zásadný telefonát, ktorý mu ako 52-ročnému zmenil život. Keď prišla Amal k hercovi v ten deň na návštevu, dvere jej otvorili jeho rodičia a tí už vraj vtedy vedeli, že mu táto žena „pomotá hlavu“. Clooneyho mama Nina neskôr povedala, že hneď vedela, že sa medzi nimi niečo udeje.

Herec sa najskôr bránil, no Amal naňho vraj spravila obrovský dojem – bola inteligentná, elegantná a veľmi vtipná. „Neviem si predstaviť, že by som bez teba strávil zvyšok života,“ povedal o pol roka neskôr George Clooney, keď kľačal na jednom kolene a žiadal o ruku ženu, ktorá mu vraj život prevrátila naruby v tom najlepšom zmysle slova. On sám povedal, že predtým jeho život nemal skutočný zmysel, ale po tom, čo ju spoznal, všetko dostalo nový rozmer. V roku 2017 sa im narodili dvojičky Ella a Alexander a z hollywoodskeho Casanovu sa stal vzorný otec, ktorý nemal problém meniť plienky a vstávať k deťom niekoľkokrát za noc.

Dekáda bez hádok

George Clooney a Amal sú manželmi už vyše 10 rokov a v rozhovore pre CBS Mornings teraz herec priznal, že neprejde deň, kedy by si nepripomenul, že je vďaka nej najšťastnejším mužom na svete. Úprimným rozhovorom zotrel všetky klebety o tom, že so ženou vraj nebývajú v jednej domácnosti a prežívajú krízu.