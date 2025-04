Splnia mu netradičné posledné prianie. Pápež František odišiel na večnosť v skromnosti, všetko si naplánoval

V stredu jeho telo prenesú do Baziliky sv. Petra, kam sa s ním môže prísť rozlúčiť široká verejnosť.

Odišiel v pokoji v symbolický deň. Na veľkonočný pondelok sa svet zahalil do smútku a ľudia z rôznych zemí po celom svete venovali tichú spomienku pápežovi Františkovi, ktorý si za 12 rokov na poste hlavy cirkvi získal svojou láskavosťou a jemným vyžarovaním ich srdcia.

Pápež František, vlastným menom Jorge Mario Bergolio, bol síce po dlhej chorobe už v domácej starostlivosti, no vyzeral slabý a dni trávil viac-menej v ústraní a tichej modlitbe. Akoby vedel, že sa jeho posledný deň na tomto svete pomaly blíži. Nenechal preto nič na náhodu a svoju poslednú cestu si s preňho príznačnou skromnosťou dôkladne naplánoval.

Pápežovu smrť oznámil v pondelok o 9:45 dopoludnia kardinál Kevin Farrell, komorník Apoštolskej komory, keď sa prihovoril verejnosti z Domu svätej Marty. „Učil nás žiť hodnoty Evanjelia s vernosťou, odvahou a univerzálnou láskou, najmä v prospech najchudobnejších a najviac marginalizovaných. S nesmiernou vďačnosťou za jeho príklad pravého učeníka Pána Ježiša zverujeme dušu pápeža Františka nekonečne milosrdnej láske jediného a trojjediného Boha,“ citujú jeho slová aktuality.sk. Touto chvíľou sa začalo deväťdňové obdobie smútku. Svoju spolupatričnosť v priebehu dňa ukázali tisícky ľudí, ktorí prišli do Vatikánu vzdať svojmu pápežovi úctu a poďakovať mu.

Veriaci na námestí vo Vatikáne. Foto: AP/Alessandra Tarantino

Čo sa teraz deje s pápežovým telom?

V pondelok bolo pápežovo telo oblečené do slávnostného pontifikálneho rúcha a večer ho za prítomnosti najbližších spolupracovníkov vložili do rakvy, ktorá sa presunula do kaplnky, kde sa modlili za dušu zosnulého pontifika.

Foto: AP/Vatican Media

Zároveň bol zničený pečatný pápežský prsteň a olovené oficiálne pečatidlá a zapečatili aj pápežov byt a jeho súkromné a pracovné priestory. V stredu ráno pápeža v rakve prenesú do Baziliky sv. Petra, kam sa s ním môže prísť osobne rozlúčiť aj široká verejnosť.