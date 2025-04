Keď tancoval s inou, Burešová žiarlila. Matyáš Adamec má novú lásku, zamiloval sa do Slovenky

Bulvár ju obviňoval z toho, že si našla mladého zajačika, no ona to videla inak. Matyáš Adamec, ktorý bol súčasťou tanečnej šou Let’s Dance aj tento rok, tvoril kedysi pár so speváčkou a herečkou Evou Burešovou. Tá je od neho o šesť rokov staršia a kvôli vekovému rozdielu ju médiá častovali nelichotivými obvineniami. Po rozchode s Evou v láske šťastie príliš nemal, dnes je však podľa informácií týždenníka Život už údajne všetko inak – tanečník by mal byť najnovšie zaláskovaný do pôvabnej Slovenky.

Poriadne na neho žiarlila

Eva a Matyáš sa spoznali v divadle, kde sa Eva stala jeho tanečnou partnerkou a podľa nej sa medzi nimi jednoducho „niečo udialo“. Bulvárne médiá ju vtedy vinili z toho, že si ulovila zajačika, podľa nej to však bolo inak.

„Možno láska na prvý pohľad,“ hovorila pre iDNES.cz Eva. „Tých päť alebo šesť mesiacov, ktoré sme mali na trénovanie, sme viac venovali zoznamovaniu,“ opisovala počiatky vzťahu s Matyášom, na ktorého aj poriadne žiarlila. Také pocity vraj zažívala najmä vtedy, keď ho videla tancovať s jeho tanečnou partnerkou.

Nová žena

Po rozchode s Evou potom nadaný tanečník šťastie v láske príliš nemal, to sa však pred časom zmenilo. V nedeľňajšom priamom prenose, keď s Evou Burešovou dotancovali, totiž v ďakovnej reči nečakane odhalil svoju novú partnerku. „Mám za úlohu pozdraviť skupinu Ostuďákov menovite Silvi, Jakub, Klaudia, Mirka, Miška, Filip a moja nádherná žena Soňa,“ povedal Matyáš Adamec.

Podľa informácií mesačníka Eva by malo ísť o kamarátku bývalej tanečnice a influencerky, Slovenku pôsobiacu pod pseudonymom JustKlaudy Sonyu Milovu, ktorá žije v Prahe a živí sa, rovnako ako Matyáš, tancom.