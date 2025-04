Môžete len čakať, povedali lekári. Mamička Patrícia verí, že jej ľudia pomôžu získať nádej zo zahraničia

Po operácii, chemoterapii a ožarovaní si myslela, že to najhoršie má za sebou. Diagnóza rakoviny krčka maternice, ktorú jej stanovili krátko po pôrode, obrátila jej život naruby. Keď sa potom všetky výsledky po liečbe zdali byť v poriadku, cítila úľavu. Aspoň na chvíľu.

Onkomarkery v krvi začali opäť stúpať, no keďže lekári zatiaľ nevidia metastázy, Patrícia, mama dvoch malých detí, dostala odporúčanie, ktoré znie ako rozsudok – čakať, kým sa choroba prejaví znova. Jej deti ju však potrebujú teraz, nie až v momentoch, keď bude neskoro. Nádej existuje a ona verí, že vďaka dobrým ľuďom sa jej podarí vyzbierať sumu, ktorá jej môže zachrániť život.

Zriedkavý typ rakoviny a náročná liečba

„Nie je to ten bežný typ, spôsobený vírusom HPV. Tento má v mojom veku len veľmi málo žien. Takmer žiadna,“ opisuje Patrícia svoj prípad pre Donio. Napriek tomu, že každý rok absolvovala preventívne prehliadky aj rozšírenú cytológiu, ochorenie sa naplno prejavilo až po pôrode druhého dieťaťa.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/gabriela.gonciova/posts/pfbid0odUwy6Q2CdEV8tyN9CAL3mpBVhujXF2idnmsdJqekzBEtfgAHAUHsuEQALyqvbPEl

Pôvodne mala absolvovať len zákrok konizácie, no nakoniec podstúpila radikálnu hysterektómiu. Ani to však nestačilo a po operácii sa ukázalo, že histológia odhalila metastázu na uzline. Rakovinové bunky sa už vtedy dostali do obehu. Nasledovala kombinovaná onkologická liečba: chemoterapia, rádioterapia aj brachyterapia.

Dobrý pocit trval len chvíľu

„Krv bola v poriadku, PET CT čisté. Ten pocit bol úžasný,“ spomína. No stav sa po čase opäť zmenil. Onkomarkery začali stúpať. „Keď som sa opýtala, čo môžem robiť, povedali mi, že čakať,“ píše sklamane. Rozhodnutie čakať, kým sa na snímkach objaví nová metastáza, bolo pre Patríciu nepredstaviteľné.

„Nechcem len sedieť a čakať. Po mnohých správach, ktoré ma už v živote dostali do kolien, nechcem počuť ďalšiu,“ priznáva žena, ktorá svoj život obrátila hore nohami. „Jem zdravo, beriem takmer všetko, na čom je napísané ‘protirakovinové’... ale onkomarkery stúpajú a ja už nemôžem len tak čakať,“ opisuje odhodlane. Vie, že jej deti ešte nechápu, čo sa deje. Vie, že ich život je len na začiatku. A práve preto chce byť jeho súčasťou.

Nová nádej zo zahraničia