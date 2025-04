Nákupný vozík sa dá odomknúť aj bez mincí. Andrea na to použila vec, ktorú nosíme všade so sebou

Keď si majiteľ jedného supermarketu v Oklahome v roku 1937 všimol, že ľudia nakupujú len toľko vecí, koľko dokážu udržať v náručí, prišiel s revolučným nápadom. Vymyslel nákupné vozíky a aj keď spočiatku nezožali veľký úspech, pretože sa zákazníci ich používaniu vyhýbali, dnes sú neodmysliteľnou súčasťou každej návštevy obchodu.

Záloha bráni chaosu

Dizajn nákupných vozíkov a košíkov sa v priebehu rokov neustále vyvíjal a to nielen pre pohodlie zákazníkov, ale aj kvôli praktickým výzvam, ktorým obchodníci čelili. Jednou z nich bolo, ako ľudí motivovať, aby po nákupe vozíky vracali na určené miesto. Aj preto dnes po príchode do supermarketu mnohí z peňaženiek usilovne lovia mince, ktorými sa vozíky dajú odomknúť.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Ako vysvetľuje portál SITA Bývanie hrou, takýto jednoduchý princíp výrazne znižuje počet vozíkov, ktoré by inak ostali roztrúsené po areáli alebo by blokovali parkovacie miesta pred obchodnými domami. Na Slovensku si vo väčšine prípadov vystačíme s mincami v hodnote 50 centov alebo jedného eura, no aj napriek tomu mnohí naďalej vyhľadávajú spôsoby, ktorými by sa malá záloha za nákupný vozík dala obísť.

Ušetrí vám veľa času

Nie každý má pri sebe vždy mince - mnohí platia bezhotovostne, drobné už v peňaženke vôbec nenosia, alebo jednoducho zabudnú, že sú potrebné na uvoľnenie vozíka. Práve pre takýchto zákazníkov môže byť užitočný jednoduchý trik, vďaka ktorému si vozík odomknú aj v prípade, že peňaženku nechali doma. Stačí na to obyčajná vec, ktorú má väčšina z nás neustále pri sebe.