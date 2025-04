Jeho múdrosť a láskavosť bude svetu veľmi chýbať. Na úmrtie pápeža Františka reagujú mnohé známe osobnosti

Celý svet zostal počas slávenia tohtoročnej Veľkej noci v slzách po tom, ako na večnosť odišiel pápež František. Svätý otec zomrel vo veku 88 rokov vo svojej pápežskej rezidencii.

František už dlhšiu dobu bojoval so zdravotnými problémami, 14. februára ho hospitalizovali so zápalom priedušiek, ktorý sa následne rozvinul do dvojitého zápalu pľúc s pridruženými ochoreniami. Tí, ktorí pri ňom strávili posledné dni, boli svedkami toho, že kým mohol, mal dobrú náladu a nevzdával sa.

Nikdy nezabudne na jeho slová

Na jeho úmrtie tak reagujú mnohé známe osobnosti aj politici, medziiným aj slovenský prezident Peter Pellegrini, niekdajšia prezidentka Zuzana Čaputová či predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

„Pápež František odišiel na večnosť. Ako veľmi bude jeho múdrosť a láskavosť svetu chýbať,“ uvádza sa na profile na sociálnej sieti Zuzany Čaputovej s tým, že to bol človek hĺbky, pokory a poznania, ale aj jasnej mysle a silných posolstiev. „Veľa sme sa rozprávali o tom, ako prekonať spory v spoločnosti, vo svete. Opakoval, že jedine láskou. Nemal rád netoleranciu, hrubosť a násilie, práve pre absenciu lásky a súcitu v takýchto postojoch. V jeho prípade to nebola fráza, lebo solidaritou a empatiou, najmä k biednym a ponižovaným bol pretkaný jeho život. Svätý Otec, hodiny rozhovorov, ktoré som s vami mohla stráviť, sú jedným z najväčších darov v mojom živote. Nikdy nezabudnem na vaše slová. Váš život bol inšpiráciou pre tento svet a ja sa budem snažiť byť ňou aj ďalej vedená. Odpočívajte v pokoji,“ píše Zuzana Čaputová.

Málo hovoril, a pritom tak veľa povedal

Pápež František bol stelesnením pokory, človečenstva, presvedčeným zástancom mieru a odporcom zla. Zomrel človek, ktorý každého očaril svojou ľudskosťou, skromnosťou a múdrosťou. V reakcii na úmrtie hlavy rímskokatolíckej cirkvi to na sociálnej sieti uviedol prezident SR Peter Pellegrini.

„Svätý Otec patril k tým vzácnym ľuďom, ktorí málo hovoria, a pritom tak veľa povedia. Nikdy nezabudnem na jeho víziu o národe ako strome, ktorý tvorí jeden spoločne žijúci celok. Nezabudnem na jeho odkaz, že na iného človeka môžeme hľadieť zhora len vtedy, ak sa práve chystáme k nemu zohnúť, aby sme mu pomohli,“ napísala hlava štátu.