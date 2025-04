Cítila som sa ako chodiaci nerv. Táňa Pauhofová sa už za svoju zraniteľnosť nehanbí, ani s ňou nebojuje

S odstupom času otvorene prehovorila o tom, ako jej príchod Míly absolútne obrátil realitu a zbúral všetky pomyselné steny, ktoré si roky podvedome budovala a cítila sa vďaka nim silná. Táňa Pauhofová prežila po príchode svojej zatiaľ jedinej dcéry nesmierne ťažké obdobie, z ktorého sa postupne spamätáva dodnes. Ako však hovorí, postupne sa už prestála báť svojej zraniteľnosti a krok po kroku zisťuje, že to, čím si prešla, bolo pre jej ďalší vývoj nesmierne dôležité.

Bolo to brutálne

„Obrátil sa mi svet úplne jednoduchou vecou, a to, že s narodením Míly som mala pocit, že mi všetky moje obranné mechanizmy, múry a všetko, čo som mala ako oporu, zmizli. Cítila som sa ako jeden chodiaci, obnažený, zraniteľný nerv,“ priznala populárna herečka otvorene v podcaste denníka SME Ľudskosť. „Neviem, či to tie hormóny, ale bolo to brutálne, fakt brutálne. Nevedela som, že pre mňa je byť zraniteľný taká panika. Úplne som sa vydesila zo seba, vôbec som nevedela, čo mám robiť, mala som pocit, že moje trojročné ja má dieťa, a čo teraz – Mílu predsa nemôže vychovávať trojročný rodič…,“ rozhovorila sa herečka, ktorá nadobudla zrazu pocit, že nemá vôbec žiadnu hodnotu a cítila sa ako malé dievčatko, ktorému môže hocikto hocičo spraviť alebo povedať. „Jasné, že by som po celý čas pri tom držala tú Mílu na rukách, no bola som ako malé ustráchané decko,“ opísala zrejme jedny z najťažších chvíľ svojho života.

Ako však dodala, už v tej chvíli dobre vedela, že ak niečo nemá význam, tak začať stavať tie pomyselné múry nanovo a bola na toto uvedomenie a odvahu začať robiť niečo inak vo svojej podstate vlastne hrdá. „Namiesto toho, aby som ich začala budovať odznova, som si povedala ‚Dobre, tak som ten obnažený nerv a je to v pohode – aj keď to neznamená, že to nebolí alebo že to odíde.‘ Bola som v tom deň po dni a pracovala som s tou zraniteľnosťou tak, aby to bolo vždy ešte únosné a nie zraňujúce niekoho iného – hlavne pre Mílu,“ priblížila Táňa, ktorá napokon vo svojom vtedajšom rozpoložení objavila i jedno veľké plus. „Tá zraniteľnosť ma totiž dostala do prítomnosti. Tak ako som predtým niekde konštantne disociovala, to vedomie tej bolesti ma zrazu priklincovalo k ‚tu a teraz‘,“ poznamenala v podcaste u Barbory Marekovej žena, ktorá podľa vlastných slov prežila prvý rok takmer v úplnej izolácii.

Bol sviatok, keď Míla neplakala (podľa herečky približne dve hodiny denne), niekedy aj vrieskala a odmietala kočík aj postieľku, a tak ju s manželom Jonatánom museli na striedačku stále nosiť na rukách. A akoby to nestačilo, unavená Táňa si vtedy vypočula i celý rad múdrostí, ako to je všetko jej chyba. „Ľudia mi hovorili, čo mi teda nepomáhalo, že ‚No, to ona teba zrkadlí, to má z teba, to ty sa musíš upokojiť…‘ Z toho sa človek dostane do úplne bludného kruhu, a naozaj to nepomáha, aj keby to bola pravda,“ vyznala sa úprimne. „Nakoniec mi v tomto tá izolácia pomohla, lebo kedykoľvek nebola, dostávala som sa do špirál výčitiek, že to nie je bežné, dieťa takto nereaguje…,“ dodala s tým, že aj keď to trvalo dlho, situácia sa napokon postupne upokojovala.

Najväčšia opora