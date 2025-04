S úsmevom spomína na mladosť. Hana Gregorová využívala na zoznamovanie s chlapcami špeciálne miesto

Je atraktívna a príťažlivá aj v zrelom veku a svojou charizmou vás absolútne pritiahne. Hana Gregorová sa za svoje vyžarovanie nehanbí, práve naopak, je si ho veľmi dobre vedomá a na nič sa nehrá. Teraz si v rozhovore pre Plus 7 dní zaspomínala na svoju mladosť a na to, ako sa na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov zoznamovali s chlapcami.

Foto: archív TV Prima/seriál Temný kraj – Jezinky (2017)

Vychytenej slovenskej herečke roky vyčítali vzťah s Radkom Brzobohatým, s ktorým sa zoznámila ako 28-ročná pri nakrúcaní filmu Noční jezdci. Obaja boli zadaní, no iskra preskočila a vášeň, ktorá ich strhla, sa nedala nijako zahasiť. „Nikdy som počas nakrúcania nevyhľadávala flirty, vedela som, že to bývajú také lásky maximálne na dve, tri noci,“ povedala ešte pred rokmi Hana Novému Času Nedeľa. „No toto bolo niečo iné, bolo to šialené omámenie. Keď sa natáčanie skončilo, obaja sme vedeli, že sme sa dostali do neriešiteľnej situácie,“ vyznala sa Gregorová.

Lásku si obhájili

Nakoniec obaja svoje manželstvá opustili, Radek odišiel od zničenej Jiřiny Bohdalovej, ktorá do poslednej chvíle nič netušila, Hana zasa opustila jordánskeho lekára, s ktorým už mala dcéru Rolu, a začali od nuly spolu – aj keď si boli obaja vedomí, ako veľmi svojim expartnerom ublížili. Dvojica, ktorá spočiatku vzbudzovala rozpaky, však napokon svoju lásku obhájila a bok po boku prežili dlhých 31 rokov, ktoré definitívne rozsekla až Radkova smrť.

Dnes Hana napriek tomu, že o Radkovi stále suverénne hovorí, že je to navždy muž jej života, tvorí pár s o 32 rokov mladším Ondrejom. Ich vzťah už prešiel viacerými úskaliami, no zdá sa, že dvojica je šťastná, Ondřej by si dokonca neváhal Hanu vziať aj za ženu. Herečka síce so sobášom otáľa, no svojom partnerovi hovorí len to najkrajšie. „Stará sa o mňa, je na mňa dobrý a žije sa nám spolu pekne. V také šťastie som už ani nedúfala. Mám pocit, že Ondřeja mi zoslal sám Radek,“ poznamenala približne pred rokom pre Plus 7 dní. „Ako sa hovorí, keď už do pekla, tak na mladom koni,“ dodala s humorom jej vlastným žena, ktorá si len pred pár týždňami s veľavravným úsmevom na tvári zaspomínala i na vlastnú mladosť a na to, ako na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov fungovala zoznamka. Zažili ste to tiež?

Bol to dobrý život