Žila naplno a odišla ako filmová hviezda. Felix Slovaček na posledné chvíle s milovanou Aničkou nezabudne

Vedela, že ochorenie neporazí, aj napriek tomu žila naplno, prezradil Felix Slováček. Známy muzikant a jeho manželka Dada Patrasová začiatkom apríla prišli o svoju milovanú dcéru, ktorá podľahla rakovine. A hoci sa s tým obaja nevedia zmieriť, na posledné chvíle s Aničkou nezabudnú nikdy.

Žila naplno

Anna Julie Slováčková bojovala s rakovinou druhýkrát po tom, čo jej po rakovine prsníka zasiahlo ochorenie aj pľúca. Choroba ju naučila určiť si v živote priority a vďaka nej pochopila, čo je ozaj dôležité, čo odovzdala aj úplne cudzím ľuďom. Mnohí jej fanúšikovia písali, že ich naučila pripomínať si, aby žili v prítomnosti. Aj samotná Anička ešte pred pár mesiacmi tvrdila, že sa nevzdáva a bojuje o každú krásnu chvíľu - pokiaľ ešte môže.

Umelkyňa na druhý svet odišla obkolesená najbližšími. To, kedy si ju zákerná chorobe so sebou vezme, nevedeli. „Anička vedela, že túto chorobu neporazí a že umrie. Povedali jej to doktori, ale nepovedali kedy a Anička si vôbec nepripúšťala žiaden termín. Žila naplno,“ prezradil Felix Slováček pre Blesk. Keď to zrazu prišlo, všetkých to prekvapilo.

Boli s ňou do poslednej chvíle

„Boli sme s Annou do poslednej chvíle. Držali sme ju za ruky. Dada ju stískala tak silno, že ju takmer rozdrvila,“ spomínal na posledné momenty s milovanou dcérou a pochválil svoju manželku, ktorá sa vraj v tých najťažších chvíľach držala mimoriadne statočne a bola 100% mamou.