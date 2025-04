Odhalil, čo sa deje s účastníkmi Extrémnych premien po šou. Váhu si podľa Maroša Molnára udržia len takto

Šou Extrémne premeny v hlavnej úlohe s trénerom Marošom Molnárom sa teší veľkej diváckej obľube. Čo sa však deje s účinkujúcimi po jej skončení? Dokážu si udržať novú váhu dlhodobo alebo sa poväčšine pasujú s JOJO efektom? A je vôbec extrémne chudnutie pre účastníkov šou zdravé? Všetky pálčivé otázky zodpovedal teraz Molnár v rozhovore pre aktuality.sk.

Foto: Instagram @maros_molnar

Rýchle chudnutie podľa známeho trénera je, keď človek chce schudnúť zo 100 na 70 kíl za tri mesiace. „To je extrémne rýchlo,“ konštatuje Molnár. Extrémne premeny však prebiehajú 12 mesiacov a chudnutie nastavené na tento čas by malo byť podľa neho pre účinkujúcich bezpečné.

Musíte si však zároveň uvedomiť, že čím je človek ťažší, tým viac schudne hneď v úvode. Podľa známeho trénera sa toho netreba zľaknúť. Ak sa totiž udrží na úrovni od 0,7 do 1 percenta aktuálnej váhy tela týždenne, stále je to podľa odborníkov zdravé. „Telo v šou v skutočnosti do extrémov netlačíme. Extrémom je to, že z nulového tréningu začnú dotyční trénovať a sledujú si stravu. V prípade, že človek ležal 20 rokov na gauči a nehýbal sa, je extrémom, že sa zrazu hýbe päťkrát týždenne. Zrazu si musí nakupovať, musí si uvariť... Komfort sa rozbije na drobné. Pokiaľ chcú byť účinkujúci v relácii úspešní, musia dávať kameň na kameň, pomaličky stavať,“ vysvetľuje tréner.

Foto: Instagram @tvmarkizaofficial

Najprv jedálniček, potom cvičenie

Ak chcete schudnúť, v prvom rade sa podľa Molnára musíte zamerať na zmeny v jedálničku a postupne, keď si telo zvykne na nižší prísun kalórií, je vhodné pridať cvičenie. Aj chudnúť by sa totiž malo tak, aby ste zbytočne nestratili svalovú hmotu.

Foto: Instagram @tvmarkizaofficial

V obľúbenej šou má preto podľa Molnára každý z účinkujúcich starostlivo vystavaný nielen jedálniček, ale aj detailný tréningový program, ktorý má pod jeho dohľadom dodržiavať po dobu celého roka. Čo sa však deje, keď účastníci šou opustia?