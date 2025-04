Trávi s ním každú minútu. Adela Vinczeová je za Maxovu priazeň vďačná, vie totiž, že raz bude všetko inak

Druhým rokom je mamou malého Maxíka a materstvo si už na prvý pohľad poriadne užíva, aj keď ju to často stojí veľa energie. Po večeroch študuje múdru literatúru a cez deň sa od svojho syna takmer nepohne. Ako Adela Vinczeová teraz priznala, ak nie je práve v práci, s Maxíkom trávi každú minútu – samu ju totiž nepustí ani na toaletu. Obľúbená moderátorka však ani jeden okamih s ním neľutuje, dobre si totiž uvedomuje jednu zákonitosť, ktorej sa časom nevyhne ani ten najlepší rodič.

„Je to jedna z najsilnejších vecí, ktoré sme urobili, ktorá sa zároveň stala takou každodennosťou, ale peknou a silnou…,“ priznala len pred pár dňami Sajfovi v jeho Sajfa šou, pričom opísala i to, ako prežíva, keď musia byť odlúčení. „Chvíľku si vydýchnete a o dve hodiny riešite, že by tu už mohol byť a mohli by sme sa nejako ponevierať,“ poznamenala Adela, ktorá si však aktuálny čas absolútne užíva.

Nádych a výdych

„Prvýkrát v živote mám obdobie, že nemám pocit, že som v nejakom zhone. Mám to tak, že raz za mesiac natočím dve časti Trochu inak, raz, dvakrát za mesiac nahráme so Sajfom nejaké veci vo Funku, raz za mesiac mám výjazd s chalanmi v rámci talkšou, to je super relax, a potom si dám jeden event, hotovo,“ vymenovala Adela.

Foto: Instagram @trochu_inak_s_adelou

„Teraz to znie tak blbo, ale odmietam drvivú väčšinu vecí a pri každom odmietnutí si hovorím, že príde čas, keď mi už nikto nenapíše, ale aktuálne nechcem byť v tom strese. Som v takom normálnom nádychu a výdychu, možno aj kvôli tomu, že sa z môjho života tak trošku odplavila tá Markíza,“ skonštatovala úprimne.

Je preňho číslo jeden