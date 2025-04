Podlamovali sa mu ruky a dcére chcel dať meno Slivovička. Pre Bolka Polívku bol alkohol anjelom aj diablom

„Milujem každé počasie, ktoré ma priženie do krčmy,“ hovorieval kedysi Bolek Polívka, ktorý sa neslávne preslávil svojou bujarou mladosťou a alkoholickými excesmi. Otvorene hovorí, že nikdy nebol závislý, no boli časy, keď situáciu nemal úplne pod kontrolou. „Bol som v stave, keď sa mi podlamovali aj ruky,“ priznáva obľúbený herec. Dnes si dvakrát rozmyslí, koľko toho vypije. Častejšie myslí na svoj koniec a vždy si spomenie na slová Milana Lasicu.

Nesmrteľný Casanova

Na prelome 70. a 80. rokov boli takí slávni, že mu to podľa jeho slov liezlo na mozog. Spolu s Miroslavom Donutilom boli opití nielen mocou a alkoholom, ale aj dievčatami. „Vedeli sme, že si tie dievčatá môžeme užívať, pretože nás jednoducho milujú. Casanova v pamätiach napísal, že mal 2 600 žien. A Bolek Polívka to kedysi glosoval: Miro, to je vôl, to bola naša ročná norma,“ smial sa pre portál Ženy iPrima Donutil, ktorý sa na rozdiel od Bolka Polívku usadil a vyše 30 rokov abstinuje. Kolega sa vydal úplne inou cestou. Alkoholom si vraj pestoval mladícku nesmrteľnosť.

„To už je dávno a myslel som tým to, že v mladosti sa človek tak radostne napíja, popíja a opíja, pchá do seba cigarety a aj keď sa pozerá dopredu, myslí dozadu. Je to taký napätý, pestuje si svoju mladícku nesmrteľnosť, takže ani netuší, že sa ničí,“ hovoril otvorene v šou Jána Krausa herec a priznal, že sebaničenie bolo v mladosti jeho programom.

Alkohol je anjel a diabol

„My sme mali pocit, že sa tým bohémstvom vzpierame a bojujeme proti režimu, že vlastne totalita nemala na toho nevypočítateľného bohéma. Považovali sme to za formu boja,“ vysvetľoval Polívka pre Reflex. Počas búrlivých rokov preňho boli alkohol a dlhé vlasy prostriedkom, ako sa nenechať zviazať do zväzáckych košieľ. Alkohol však v istom čase ovládol jeho život. „Je to anjel aj diabol. Keď sa vymkne spod kontroly, tak je to hrozné,“ hovoril otvorene Bolek Polívka, ktorý si svoje rekordy v pití nepamätá. „Raz som dokonca skúšal lietať,“ priznával.