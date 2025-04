Aj milujúci majiteľ môže svojmu zvieraťu nevedomky ubližovať. Veterinárka varuje pred najčastejšími chybami

Na prvý pohľad sa zdá byť všetko v poriadku. Miska plná, spoločné prechádzky, škrabkanie za uchom aj občasné pamlsky. Lenže aj pri najlepšej vôli môžeme svojmu psovi či mačke spôsobovať bolesť – a často o tom ani netušíme.

Veterinárka Eliška Singerová to vidí každý deň. A hoci tvrdí, že majitelia sa o svojich miláčikov starajú príkladne, sú veci, ktoré prehliadame – a tie môžu zvieraťu výrazne zhoršiť kvalitu života.

„Česi sa starajú o svojich miláčikov úplne skvele, ale nejaké tie neduhy predsa len máme. A to hlavne starostlivosť o chrup a potom v dobrej viere diétne chyby,“ vysvetľuje veterinárka pre CNN Prima News. Jej slová však platia bez ohľadu na hranice.

Slabé miesto, ktoré bolí potichu

Kto by povedal, že najväčší problém často ticho drieme v tlame? Podľa Singerovej je zdravý chrup absolútny základ, ktorý väčšina majiteľov stále zanedbáva. „O zuby zvieratiek by sme sa mali starať úplne rovnako ako o svoje zuby – to znamená každý deň. V prípade problémov aj viackrát denne. A áno, toto mnoho majiteľov nevie alebo nechce,“ upozorňuje odborníčka.

Foto: Freepik, @freepik

Signály, ktoré nemožno ignorovať? Začervenanie ďasien, zubný kameň, nadmerné slinenie, bolestivé žuvanie alebo vyhýbanie sa tvrdému krmivu. Ak si ich všimnete, už je väčšinou neskoro na domácu starostlivosť.

Zákrok môže urobiť len klinika, pretože si vyžaduje celkovú anestéziu a odborný dohľad. „To zviera musí byť v celkovej anestézii, ideálne s monitoringom a inhalačnou narkózou,“ hovorí Singerová.

Uškodiť môže aj prílišná starostlivosť