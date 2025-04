Učil žiakov, ktorí sa dostali na Harvard, Stanford a Princeton: Štyri veci rodičia týchto detí robia inak

Desať rokov pracoval so stovkami študentov ako mimoškolský pedagóg a kouč, ktorý sa v žiakoch snažil nájsť ich potenciál a vydolovať z neho maximum. „Títo žiaci sa dostali do Ivy Leagues, na Stanfard, Harvard aj Princeton. Pri práci s tými študentami som sa dozvedel veľa aj o ich rodinných vzťahoch a toto sú štyri veci, ktoré som si všimol, že ich rodičia robili podobne,“ povedal pre CNBC pedagóg Theo Wolf.

Foto: Freepik

4. Žiadne rodičovstvo v štýle snežného pluhu

Rodičovstvo snežného pluhu je termín používaný pre rodičov, ktorí sa snažia uvoľniť cestu svojmu dieťaťu k úspechu bez toho, aby čelili ťažkostiam, bolesti a útrapám. Rovnako ako snežný pluh, aj oni sa snažia odstraňovať pre svoje deti prekážku a razia im cestu, cez ktorú potom ich ratolesti prejdú poväčšine bezproblémovo.

„Poznal som takých rodičov, ktorí písali e-maily v mene dieťaťa, no písali za nich aj úlohy a eseje. Je to síce dobre mienená, ale veľmi zlá stratégia, ktorá bráni deťom v ich rozvoji. Učí ich to, že ak niečo neurobia, urobí to za nich niekto iný,“ vysvetlil Wolf s dodatkom, že tie najúspešnejšie deti, ktoré mu prešli rukami, si museli raziť cestu samy. „Nechajte svoje dieťa čeliť prirodzeným dôsledkom, ktoré vyplývajú z ich nečinnosti. Naučia sa, že už neurobia rovnakú chybu,“ dodal.

Foto: Freepik

3. Rešpektujú záujmy svojho dieťaťa

Wolf počas svojej desaťročnej praxe videl deti s extrémne širokou škálou záujmov – niektoré bavilo pletenie, iné čítanie, vytváranie šperkov či šport, ktorí robí iba niekoľko ľudí na celom svete. „Mnoho rodičov sa snaží tlačiť na svoje deti, aby si vybrali niečo seriózne, no oveľa lepšie je, aby si deti samy vybrali. Nikdy neviete, aký úspech môže prísť, ak ich v týchto vášňach budete podporovať a ony budú môcť prekvitať,“ vysvetlil.

Nie každý koníček sa musí stať vášňou a to je v poriadku. „A rodičia by nikdy nemali viesť svoje deti k nejakým aktivitám len preto, že si myslia, že to bude vyzerať dobre na univerzitných prihláškach,“ uviedol.