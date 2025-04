Nechápala, že za pár minút šaškovania dostala desaťtisíce. Katka Koščová pred 20 rokmi vyhrala SuperStar

Nikto si to nechcel nechať ujsť a pred obrazovkami v ten večer sedelo 1,8 milióna divákov. Bolo krátko po polnoci 16. apríla 2005, keď z telefónov po celom Slovensku ešte odchádzali posledné SMS správy, ktoré mali rozhodnúť o tom, kto sa stane prvou slovenskou SuperStar. „Tá súťažiaca, ktorej položíme ruku na plece, je víťazkou tejto súťaže,“ povedala Adela Banášová v štúdiu, kde nastalo hrobové ticho. „Prepáč.“ To boli prvé slová, ktoré povedala Katka Koščová po tom, čo sa stala prvou víťazkou Slovensko hľadá SuperStar. Myslela si, že si víťazstvo nezaslúži, vôbec sa netešila a Martine Schindlerovej sa ospravedlňovala za to, že nevyhrala ona. Od tohto momentu uplynulo 20 rokov a Katka Koščová si dodnes svojím víťazstvom nie je istá, hoci jej zmenilo život.

Foto: TASR

Výborne spievajúca Mánička

Keď sa Katka prihlásila do SuperStar, jej blízkych to šokovalo. Bola študentkou filozofie a estetiky, intelektuálkou, no zároveň aj amatérskou speváčkou, ktorú kedysi trikrát po sebe neprijali na Janáčkovú akadémiu múzických umení v Brne. SuperStar išla vyskúšať len zo zvedavosti, no už v prvom súťažnom kole jej porotcovia chválili spev a zároveň kritizovali jej imidž.

„Mne pripadáš ako výborne spievajúca Mánička,“ hovoril vtedy necitlivo Paľo Habera rodenej Prešovčanke, ktorá si vyslúžila prezývku „mánička“ a „gaučaňa“, ktorá vznikla o niekoľko kôl neskôr úplnou náhodou. „Na gauči som si čítala Mitanovu Patagóniu, čakali sme dlhé hodiny. Už na skautingu som to tak mala, že keď som unavená, hocikde si ľahnem, aj na zem. Zrazu prišiel Pyco, asi sa mu zdalo zaujímavé, že ležím na gauči a čítam a že či mu poležiačky zaspievam,“ spomínala v rozhovore pre Denník N Katka, ktorá vôbec nebola pripravená na to, že ľudia budú komentovať nielen jej spev, ale najmä vzhľad a budú pri tom krutí.

Plakala v zákulisí

Peťa Humeňanská bola stereotypne vnímaná ako divožienka, Miro Jaroš bol exotický, Robo Mikla bol rebel a Katka bola gaučaňou bez vkusu, ktorá nie je trendy. „Na to sme neboli pripravení. K tomu paparazzi, ktorí boli všade, to som ako dievča z Prešova nečakala,“ povedala otvorene Katka, ktorá po rokoch vysvetlila aj to, prečo sa nedokázala tešiť z víťazstva.