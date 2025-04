So slovenskými mužmi si nikdy nebola istá. Hlásateľka Hana Rapantová našla šťastie v láske cez internet

Nechce moderovať veľké šou, netúži po hviezdnom živote a po 26 rokoch v televízii zostáva skromnou. Hlásateľka a moderátorka Hana Rapantová sa do televízie dostala pred rokmi iba vďaka tomu, že sa zo žartu prihlásila na konkurz do Slovenskej televízie. A hoci v médiách našla dlhoročného partnera, toho osudového stretla až pred štyridsiatkou, keď sa jej lámanou slovenčinou prihovoril na jednom z festivalov. Vtedy by si ani nepomyslela, že sa zamiluje do muža, s ktorým bude mať manželstvo na diaľku.

Foto: Profimedia

Detstvo na okraji Sahary

Narodila sa v Bratislave, no keď mala osem rokov, jej otec dostal pracovnú ponuku v Alžírsku, kde sa potom presťahovali s celou rodinou. „V Alžírsku sme bývali v malom mestečku na okraji Sahary, kde sme ani nechodili do školy. Spolu so sestrou sme tam mali, aj keď sme museli na ambasáde každý polrok robiť skúšky, dva roky prázdnin,“ prezradila v minulosti pre Nový Čas pre ženy Hana Rapantová, ktorá sa smiala, že v Alžírsku jej najviac chýbali párky. Vždy, keď sa vrátili domov, nevedela sa ich dojesť.

Pre denník SME priznala, že vždy patrila medzi veľkých jedákov, no nikto by to na ňu nepovedal. „Si ako smrť poháňaná vetrom, veď ťa odfúkne,“ smiali sa jej chudej postave. Už pol roka po maturite ale Hana všetkým vyrazila dych a zobrala vietor z plachiet na hlúpe komentáre. Mala čerstvých 19 rokov a len tak zo zábavy išla na konkurz do Slovenskej televízie, kde hľadali nové hlásateľky.

Veľká moderátorská láska

„Vôbec som si nepredstavovala, že by to mohlo vyjsť. Nezáležalo mi na tom, išla som tam zo srandy. Nemať zbytočné očakávania sa mi vyplatilo,“ spomínala Hana, ktorá sa v roku 1993 stala novou tvárou televízie. Práve tam spoznala aj svoju prvú veľkú lásku.