Musela jesť husiu krv a hrala sa na utečenku z gulagu. Dievčina sa presadila aj napriek ťažkému detstvu

Zo svojho detstva sa nikdy nespamätala. Celý čas sa bála, že príde o rodičov, žila v strachu, vyrastala počas komunizmu a jej rodina nikdy nemala veľa peňazí. Dievčina z fotografie sa zo všetkého najradšej hrávala na utečenku z gulagu. Do piatich rokov často pasívne sedávala na kresle zahalená v šatke, v ruke držala bábiku zabalenú v handre a mlčky predstierala, že sedí na plti a plaví sa zo sibírskeho gulagu, odkiaľ utiekla spolu so svojou dcérou. Dnes je známa svojim trefným humorom a citom pre iróniu, no v minulosti zažívala veci, z ktorých tuhne krv v žilách.

Viete, o koho ide?