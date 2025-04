Po pôrode chcela umrieť. Manželka Majka Spirita prehovorila o ťažkých chvíľach po narodení dcérky

Keď sa po prvý raz stretli, ona mala 17 a on 21 rokov. No už vtedy medzi ukrajinskou modelkou Máriou a petržalským raperom Michalom Dušičkom alias Majkom Spiritom lietali iskry. Dnes tvoria už dlhé roky harmonický pár a vychovávajú spoločne dcérku Ariu. Mária najnovšie v relácii svojho manžela Spirit show prehovorila o tom, ako bojovala po narodení dcérky s popôrodnou depresiou a prezradila aj to, či uvažujú s Majkom nad ďalším bábätkom.

Nevedel sa od nej odtrhnúť

Majk Spirit bol dlho slobodným mládencom. Po tom, čo stretol Ukrajinku Máriu, sa však všetko zmenilo. Už pri zoznámení od nej nemohol odtrhnúť oči. „Bolo to v lete 2006, jedného dňa prišla kamoška, ktorá žila práve čerstvo v Dubaji a hovorí, že mám tu so sebou kamošku, čo som stretla v Dubaji, že je modelka tiež,“ spomínal v markizáckej relácii Reflex na ich prvé spoločné stretnutie známy spevák.

„Sme sa dali do reči, sadli na drinky, boli sme spolu v podstate tri dni, už vtedy tam prebehli nejaké iskry a nevedel som sa od nej odtrhnúť. Randili sme spolu, ona mala 17, ja 21 asi. A potom zmizla na 13 rokov z môjho života,“ prezradil ďalej Majk.

Chcela umrieť

Osud ich však dal dokopy aj po druhý raz a tentoraz to už bolo navždy. Odvtedy tvoria harmonický pár a svoju lásku korunovali aj spoločnou dcérkou Ariou. Ako však Mária nedávno priznala, po jej pôrode si prešla veľmi ťažkými chvíľami, keď bojovala s depresívnymi stavmi. „Ja som ani nevedela, že môžem mať depresiu, pretože nikto mi to nepovedal. Všetci mi len hovorili: Bože môj, to bude úžasné. Budeš mať bábätko! Áno, úžasné bábätko, ale ja som potom chcela umrieť. Ako môže byť toto v poriadku?,“ pýtala sa v šou vlastného manžela.

Svoju daň si navyše vyžiadala aj samota, podľa modelky totiž jej manžel býval celé dni pracovne zaneprázdnený a nebol doma s ňou a s dcérkou. „Odchádzal si popoludní a vracal si sa neskoro večer. Bola som stále sama. Nebolo kam ísť, nebolo čo robiť a tá samota z toho urobila tak negatívnu skúsenosť,“ povedala otvorene Majkovi Spiritovi, ktorý by vraj ďalšieho potomka ešte prijal, no jeho manželka už pravdepodobne nie.