Na vaňu a relax po Let’s Dance mohla zabudnúť. Natália Glosíková zvláda aj dcérkine slová uprostred noci

Kým ostatné tanečnice si po tréningu či priamom prenose dopriali oddych a relax, Natália Glosíková si to dovoliť nemohla. Doma je totiž mamou na plný úväzok svojej trojročnej dcérke Zaire. Svojho zatiaľ jediného potomka vychováva spoločne s partnerom Jakubom Janurom. V rozhovore pre Nový Čas najnovšie prezradila viac o svojich mamičkovských povinnostiach.

Jediná mamina

Natália Glosíková je súčasťou obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance už niekoľko rokov. Vlani sa snažila vykresať tanečníka z reportéra Televízie Markíza Janka Tribulu, v tomto jubilejnom desiatom ročníku zase z herca Juraja Kemku.

Keďže je však jedinou mamou spomedzi svojich profesionálnych kolegýň, po prenose či tréningoch ju nečakali doma kreslo a vyložené nohy, ale mamičkovské povinnosti. „Myslím, že som tu vlastne z nás, z profesionálnych tanečníc jediná mamina. Takže áno, keď prídem od Ďurka (Juraja Kemku - pozn. red.) domov, nemám možnosť vyložiť si nohy, dať si vaňu a oddychovať. Naopak, doma sa mením na maminu, ktorá sa musí starať, hrať a byť stále v pohotovosti,“ priznala úprimne Natália, ako to vyzeralo, kým boli ešte s Jurajom v súťaži.

Neoddychuje ani v noci

Dcérka Zaira oslávila už tri rôčky a so svojou milovanou mamičkou najnovšie veľmi rada štvornožkuje. „Ja som psík, potom som bábätko, potom maminka, potom som pani doktorka…,“ opísala so smiechom známa tanečníčka.

Kto by si však myslel, že Natália Glosíková si oddýchne aspoň v noci a vyspí sa doružova, ten by bol na veľkom omyle. Jej dcérka totiž minimálne spí. „O štvrtej ráno sa zobudí a povie mi: ‘Maminka, ale ja nepotrebujem spinkať. Ja už nebudem spinkať.’ No tak nebudeme spinkať o štvrtej ráno,“ dodala s úsmevom mamička trojročnej Zairy.