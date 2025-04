Za rok pribral stovku a partnerka ho nechcela stratiť. Lukáš s 228 kilami sa postaral o neskutočnú premenu

„Takto tučného človeka som nikdy nevidel, iba seba,“ hovorí v novej epizóde českých Extrémnych premien 40-ročný Lukáš Skupin, majiteľ stavebnej firmy, ktorý sa roky držal hesla „zelenina je pre zajace“ a vďaka tomuto životnému postoju sa jeho hmotnosť vyšplhala na 228 kilogramov. Váha mu ukazovala už iba „error“. Pre premenu sa rozhodol nielen kvôli sebe, ale aj kvôli svojej partnerke Hanke, s ktorou bol 15 rokov. „Nechcem ho stratiť, mám ho rada, ale musí sám, jednoducho musí chcieť sám,“ plakala pred kamerami partnerka Lukáša, ktorý sa postaral o neskutočnú premenu.

Za rok pribral stovku

Od sedemnástich pracoval ako murár, ktorý makal na stavbách, no keď sa vypracoval na podnikateľa a založil si vlastnú stavebnú firmu, zmenil tým celý svoj životný štýl. „Namiesto fyzickej práce som začal pracovať mozgom,“ vysvetľoval Lukáš, ktorý mal prakticky nulový pohyb a neustáli príjem nezdravého jedla sa podpísal na jeho zdraví. Počas niekoľkých rokov sa prejedol na 228 kilogramov a ako otvorene priznal, ťažká obezita mu brala chuť do života a obával sa, že príde aj o to najcennejšie, čo má – svoju milovaný priateľku Hanku, s ktorou je 15 rokov.

„Nerád niekam chodím. Autá sú mi malé, všetko je mi malé. Akákoľvek stolička s operadlom je pre mňa trest a pasca. Vždy musím potupne prosiť, či tam nemajú inú. Problém obéznych ľudí je ten, že aj záchody sú pre nás miniatúrne. Keď sa vopcháte dovnútra a chcete sa tam otočiť, tak cez to telo pomaly ani nemôžete. Obezita mi vadí. Je to strašné a nikomu to neprajem,“ povedal otvorene Lukáš, ktorý ale vo svojom živote nič nevedel zmeniť. Priznal, že vo voľnom čase sa najradšej „váľa“ doma, má rád pokoj a jedlo, ktoré si vždy pridá. Za rok vraj pribral sto kilogramov.

Intímny život na bode mrazu

„Koľkokrát som už videla, že keď prejde na záchod, tak ide okolo chladničky a niečo si tam vezme. Nehovoriac o tom, že keď mám niečo nakúpené a počítam s tým, že to mám, tak na druhý deň zistím, že to vlastne nemám a na stole nachádzam prázdne obaly. Koľkokrát sa hádame o tom, že mu hovorím, že by mal jesť naposledy o šiestej hodine a keď je sám doma, tak by si to jedlo mal sám tiež pripraviť. Už som tú tendenciu od neho odísť mala, a práve preto som mu povedala, aby sa niekedy pozeral na svet aj mojimi očami,“ vyjadrila svoje obavy Hanka. S Lukášom kedysi viedli aktívny život, no dnes pre jeho stav nechodia ani na spoločné dovolenky.

„Ja som sedel doma, pretože som tučný. Ona mi posielala videá, rozprávali sme sa skoro každý deň, čo kto zažil, ukazovala mi fotky, ale ja som bol tu,“ priznal Lukáš, ktorý otvorene prehovoril aj o intímnom živote, ktorý je s takýmto stupňom obezity takmer mizivý.