Je hlavne pre tých, ktorí chcú viac. Sviatočné pohostenie Chili z Masterchefa si zapamätá každá návšteva

Živí sa varením, zaujala svojím zmyslom pre humor, recepty natáča a zdieľa s ostatnými a inšpiráciu od nej čerpá množstvo fanúšikov. Chili z MasterChefa sa síce narodila vo Vietname, no spolu s rodinou sa už ako malá presťahovala do Česka, ktoré považuje za svoj domov. Divákov zaujala ešte vo finále známej kulinárskej šou, ktorú napokon síce nevyhrala, no vyťažila z nej čo najviac.

Viac ako gýčové čokoládky

„Naši mne a bratovi neustále opakovali, že je jedno, kým budeme v dospelosti, ale najdôležitejšie je byť dobrým človekom. Som rada, že som začala byť verejne známa až v neskoršom veku. Už som vedela kto som, a že sa teraz nezmením ani nezbláznim zo získanej pozornosti,“ vysvetlila pre Brainee známa kuchárka.

V roku 2021 sa stala jednou z najvýraznejších a najobľúbenejších osobností MasterChefa. Vareniu sa odvtedy venuje profesionálne a aktívne pôsobí aj na sociálnych sieťach, kde jej tvorbu sleduje množstvo fanúšikov. Tých svojimi originálnymi nápadmi inšpirovala aj tesne pred sviatkami a vo videu im prezradila, akou pochúťkou sa jednoznačne zapíšu do pamäte každej sviatočnej návštevy.

„Toto je pohostenie pre tých, ktorí chcú viac než len gýčové čokoládky. Po zhotovení takého diela sa nemusíte cítiť previnilo, ani keď u vás zazvonia šibači a vy sa budete tváriť, že nie ste doma,“ s úsmevom skonštatovala vo svojom videorecepte.

Veľkonočné pohostenie podľa Chili z MasterChefa