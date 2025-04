Naozaj nám musia vládnuť zlí ľudia?

Je pravda, že moc korumpuje?

Rodia sa ľudia ako tyrani, alebo sa nimi stávajú?

Sú defraudanti a policajti, ktorí zavraždia väzneného, výsledkom nefunkčného systému, alebo sú to jednoducho zlí ľudia?

Foto: Ikar

Tieto a mnohé ďalšie otázky si kladie politológ Brian Klaas, ktorý za svoju kariéru vyspovedal viac ako päťsto vplyvných osôb. Nachádzali sa medzi nimi prezidenti, povstalci, diktátori či filantropi. Zaujímalo ho teda, čo je to moc, kto ju získava a čo sa deje po jej uchopení.

Všetko dal do svojej jedinečnej knihy Moc .

Vypočujte si podcast o knihe Moc s politickým analytikom, exministrom medzinárodných vzťahov Pavlom Demešom:

Je možné, že moc priťahuje istý typ ľudí a ide práve o tých, ktorí by ju nemali mať, uvažuje B.Klaas. Dôležitá je tiež otázka, prečo im ju my ostatní vlastne vkladáme do rúk? K zaujímavým zisteniam napríklad patrí, že výzor kandidáta ovplyvňuje naše rozhodnutie vo voľbách viac, ako si pripúšťame.

Mnohí despotickí vládcovia sú naživo šarmantní a človek ich charizme ľahko podľahne. Niektorých ľudí, naopak, moc vôbec neláka a iných k nej zas priťahujú psychopatické impulzy. Tak či onak, zachovali by sme sa za istých okolností na ich mieste rovnako?

Foto: Ikar

Kniha, ktorú by sme si možno mali prečítať všetci a povinne. Krásne totiž ukazuje, ako dokáže moc korumpovať, ako nás vie zmeniť na monštrá a despotov. Brian Klaas sa snaží odhaliť, prečo niektorí ľudia podľahnú túžbe po moci a absolútne sa zmenia. Až tak, že neváhajú zabíjať a vraždiť stovky, tisíce, státisíce ľudí.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Vlado Kobielsky:

Klaas využíva rôzne odvetvia a vedné disciplíny, pomáha si skenmi mozgovej aktivity, skúma jednotlivé príbehy, ktoré sú sami osebe pútavé a občas až neuveriteľné.

Moc je jednoducho fascinujúce skúmanie moci a korupcie, ich dosahu na naše životy a to z pohľadu psychológie aj sociálnych vied.

Klaas otvára mnohé témy a kladie otázky, ktoré by vám možno ani nenapadli. Keď sa povie moc, asi vám prvé zíde na um politika, ale jeho záber je oveľa širší. Celé to navyše okorenil špecifickým, občas až drzým humorom.

Z anglického originálu Corruptible (Scribner, USA 2021) preložil Peter Tkačenko.

Milan Buno, knižný publicista