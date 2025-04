Keď sa dozvedela o mužovej nevere, rozbila mu auto. Zuzana Fialová je šťastná pri zábavnom intelektuálovi

„Keď ma muž rozosmeje, už ma môže aj pobozkať,“ smiala sa v rozhovore so Zuzanou Vačkovou herečka Zuzana Fialová, ktorá má život najradšej presne takto – s humorom a iskrou. Temperamentná umelkyňa prešla cestu plnú výziev, s ktorými sa popasovala vďaka vlastnostiam, ktoré zdedila po svojom slávnom otcovi. Práve smiech a nadhľad boli pre ňu kompasom aj v téme lásky. Hoci kedysi bola pre lásku ochotná zničiť aj luxusné auto, dnes má krásny vzťah nielen so svojím bývalým manželom, ale aj so známym umelcom, s ktorým tvorí pár v tichosti už roky.

Bola fajnovejšia

Zuzana Fialová sa narodila ako dcéra známeho horolezca Ivana Fialu, ktorý ako prvý Slovák v histórii pokoril himalájsku osemtisícovku. Ako vášnivý športovec chcel obe svoje dcéry z prvého manželstva, staršiu Renátu aj mladšiu Zuzku, viesť k športu - vraj na to mali vlohy.

„Zuzana bola obrovský športový talent, chcel som z nej mať svetovú lyžiarku,“ hovoril kedysi pre PLUS 7 DNÍ Ivan Fiala, ktorý mladšiu dcéru viedol aj k lezeniu po horách a hoci bola Zuzana šikovná, nemala vraj rada utrpenie a nepohodu. „Už ako s herečkou som s ňou bol liezť vo Vysokých Tatrách, ale jej to na chate už smrdelo. Je fajnovejšia. Chýbala jej tvrdosť potrebná na vrcholový šport. Pritom liezla ako veverička,“ spomínal s humorom Ivan Fiala, po ktorom vraj jeho dcéra zdedila ctižiadostivosť, vôľu, ale aj schopnosť prispôsobiť sa životným okolnostiam.

V detstve bola Zuzana Fialová živým striebrom a od športu sa nakoniec odklonila študovať hudobno-dramatický odbor na bratislavskom konzervatóriu, kde prežila búrlivú pubertu. V hre boli nielen hormóny, ale aj rozvod rodičov.

Veď ty uvidíš!

„Z celého detstva a puberty si pamätám, ako naši vždy uzavreli moje vystrájanie slovami: Z hĺbky duše ti prajeme také zlé dieťa, ako si ty. Veď ty uvidíš!“ smiala sa v rozhovore pre Šarm Zuzana Fialová s dodatkom, že svojej staršej sestre a mame spôsobovala v tom čase v živote peklo. „Som rada, že ma počas mojej puberty nezabili!“ hovorila o bláznivej puberte a dospievaní, počas ktorej tvorila pár najmä s umelcami.