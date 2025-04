Vysmievali sa jej, že jej otec zomrie. Česká hviezda Tereza Kerndlová je s Reném šťastná aj vo dvojici

Speváčka je do svojho partnera zamilovaná už bezmála takmer 20 rokov.

„Aj dvaja sú rodina,“ povedala Tereza Kerndlová v diskusnej relácii novinára Petra Maceka, keď sa jej niekto na prahu štyridsiatky spýta na deti. Česká speváčka vraj otázky ohľadom materstva a toho, prečo ešte nemá deti, dostáva pomerne často. Podľa nej je to však citlivá téma a myslí si, že materstvo nemusí byť osudom každej ženy.

A aj keď je už takmer 20 rokov zamilovaná do toho istého muža, manžela Reného, obaja sú vo vzťahu šťastní aj bez detí. „Buď to príde, alebo to nepríde,“ dodáva umelkyňa. Skutočné dôvody, prečo niekto nemá deti, totiž nikto nepozná.

Foto: Wikimedia Commons, Daniel Kruczyński

Vysmievali sa jej, že otec zomrie

Tereza Kerndlová si musela v živote prejsť náročnými skúškami. Obaja jej rodičia totiž bojovali s onkologickým ochorením. Strach o otca prežívala už ako malé dievčatko, keď po prvýkrát ochorel. „Keď som bola malá a otec ochorel, nedávali mu nádej. Najťažšie na tom bolo, že som od detí počula škaredé veci. Deti nemajú filter a konajú impulzívne, povedia, čo si myslia, alebo čo počujú doma. Vysmievali sa mi, pokrikovali, že otec zomrie. Bolo to nepríjemné. Otec sa z toho dostal, začal znova spievať a ja s ním. Malo to dobrý koniec,“ prehovorila o ťažkých chvíľach v diskusnej relácii.

Keď mala 17, od života dostala ďalší krutý úder. Aj milovaná mama sa začala potýkať so zákernou chorobou. „Bola som vtedy s Black Milk na turné, keď som sa to dozvedela. Nemohla som odvolať už zazmluvnené koncerty. Najviac ma trápilo, že som nemohla byť vtedy s ňou,“ spomínala speváčka a dodala, že neskôr dokonca mame diagnostikovali ešte aj nádor v hlave.

Aby toho nebolo málo, nepríjemný šok zažila aj ona. Po tridsiatke totiž na jej dvere taktiež zaklopala choroba a hrozila jej rakovina krčka maternice. Musela preto podstúpiť závažnu gynekologickú operáciu.

Aj dvaja sú rodina