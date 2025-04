VIDEO: Do vesmíru letela čisto ženská posádka. Katy Perry si v stave beztiaže splnila veľký sen

Let trval desať minút.

Krátky suborbitálny let spoločnosti Blue Origin do vesmíru absolvovala v pondelok šesťčlenná čisto ženská posádka zahŕňajúca americkú speváčku Katy Perry či snúbenicu miliardára Jeffa Bezosa. Po zhruba desiatich minútach vo vesmíre sa bezpečne vrátili na Zem, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.

Zľava: Jeff Bezos, Kerianne Flynn, Katy Perry, Lauren Sanchez, Aisha Bowe, Gayle King, Amanda Nguyen, Sarah Knights. Foto: TASR/Blue Origin via AP

Desaťminútový let

Znovu použiteľná raketa New Shepard s kapsulou nesúcou šesticu žien vzlietla zo západného Texasu krátko po 8.30 h miestneho času (15.30 h SELČ). Let kapsuly, ktorý bol vysielaný naživo, následne trval približne desať minút a dosiahol maximálnu rýchlosť 3600 kilometrov za hodinu.

Pasažierky dopravil za medzinárodne uznávanú hranicu vesmíru približne 100 kilometrov nad úrovňou mora. Ženy počas letu kričali od radosti a oslavovali. Spoločne s Katy Perry letela aj moderátorka Gayle Kingová, Bezosova snúbenica Lauren Sánchezová, producentka Kerianne Flynnová a tiež vedkyne Aisha Boweová a Amanda Nguyenová.

Zaspievala si vo vesmíre

Katy Perry už v nedeľu povedala, že o ceste do vesmíru snívala 15 rokov a vyjadrila želanie zaspievať si počas pondelňajšieho letu v beztiažovom stave. To sa jej aj splnilo, po pristátí totiž priblížila, že vo vesmíre odspievala pieseň What a Wonderful World. Posádku po pristátí na Zemi vítali blízki vrátane samotného Bezosa, ktorý osobne otvoril poklop kapsuly.