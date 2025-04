Dodá vám energiu na celý deň. Roman Paulus má recept na bohatú omeletu, ktorej príprava trvá len pár minút

Prvé zmienky o jedle, ktoré by sa dalo nazvať dnešnou omeletou, pochádzajú už z Perzie, no jedna z legiend o tejto raňajkovej klasike hovorí, že keď cisár Napoleon so svojou armádou prechádzal južným Francúzskom, dostal ju od krčmára naservírovanú tak dobre, že prikázal zhromaždiť všetky vajcia z mesta a urobiť obrovskú omeletu pre celú jeho armádu.

Viaceré porcie pripravujte postupne

Bez ohľadu na to, ktorý národ s jej prípravou prišiel ako prvý, omeleta sa postupom času stala bežnou súčasťou jedálnička ľudí po celom svete. Je rýchla, chutná, výživná, jej príprava trvá len zopár minút a človeka zasýti oveľa viac ako iné obľúbené jedlá, ktorými mnohí začínajú deň.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/timolina

Svoje o tom vie aj známy šéfkuchár Roman Paulus, ktorý svojim receptom na výdatné raňajky inšpiroval fanúšikov na sociálnej sieti. Tým navyše aj poradil, aby pri príprave viacerých porcií pracovali postupne, nech sa vajíčka dostatočne dobre prepečú.

„Nielenže je hotová za pár minút, ale zároveň vám pomôže spotrebovať zvyšky zeleniny, ktoré máte doma. Takto pripravená omeleta je plná chutí a výživných surovín, ktoré vás zasýtia a dodajú energiu na celý deň. A viete, čo je na tomto jedle najlepšie? Hotové ho máte za pár minút,“ napísal k svojmu receptu obľúbený kuchár.

Omeleta podľa Romana Paulusa: