Vyhodila z úst zuby a očarila Trošku. Babka lyžiarka z Babovřeskov bola nezastaviteľná do posledného dňa

Drobná filmová úloha v komédii Babovřesky jej priniesla obrovskú popularitu, a to vo veku, keď mnohí iní dávno odpočívajú na dôchodku. Jarmila Bursová mala už cez osemdesiat rokov, keď sa objavila vo filme ako nezabudnuteľná „babka lyžiarka“. Šatka, pionier, trampolína, šibalský úsmev – a hlavne neuveriteľná energia.

Kdeže, ja som krajčírka

Len málokto tušil, že táto výnimočná postava nepochádza z hereckých kruhov. „Kdeže, ja som ševcová,“ prezradila raz podľa týždenníka Život novinárovi, ktorý sa jej opýtal, kde študovala herectvo. Jarmila vyrastala v Pardubiciach v rodine, kde otec robil vedúceho u Baťu. Mali sa dobre a rád sa chválil, že si môže dovoliť až šesť detí.

Potom však prišla drsná doba po februárovom prevrate 1948. Ako ozrejmila pre český Blesk, jej otca za rozprávanie anekdoty o prvom komunistickom prezidentovi Gottwaldovi zavreli. „Vysťahovali nás do bývalej továrenskej dielne. Bola to jedna veľká miestnosť. Na podlahu sme urobili čiary - tu je kuchyňa, tu obývačka, tu detská izba..." spomínala pani Bursová s dodatkom, že hoci do tej doby sem-tam po vzore otca ochotníčila, zrazu mala úplne iné starosti ako divadlo.

Flirtovania sa vzdať nedokázala

Chudoba ju však neobrala o humor. Práve naopak, smiech sa stal jej tajnou zbraňou. Po škole sa vyučila, vydala, no keď mala štyridsať rokov, ovdovela a zostala sama s deťmi. „Opravovňa, kde som pracovala, bola vedľa mäsiarstva. Keď nám padla, chodila som robiť pedikúru mäsiarom. Za to som vždy dostala nedostatkové údeniny alebo mäso - a to som doniesla domov,“ opísala časy, kedy sa musela obracať, aby uživila deti.