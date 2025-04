Vychovala som skutočného muža, vraví jeho mama. 13-ročný hrdina zachránil ľudí z horiaceho autobusu

Ľudia sa pripravovali na oslavu Kvetnej nedele, keď mesto Sumy na východe Ukrajine muselo čeliť rozsiahlemu ruskému útoku. „Kvetná nedeľa. Omša sa práve skončila. Len pred niekoľkými hodinami zasiahli v meste Sumy ruské rakety modliacich sa a tých, ktorí smerovali do kostola: ženy, deti a mužov. Ulice tohto mesta sú plné tiel,“ napísal na sociálne siete poľský premiér Donald Tusk, ktorý spolu s ostatnými západnými lídrami odsúdili ruský raketový útok, ktorý si vyžiadal 35 obetí vrátane detí. Ako uviedla ukrajinská Pravda, obetí mohlo byť oveľa viac nebyť zásahu odvážneho Kyryla Illiašenka, ktorý má len 13 rokov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122249935190072241&set=a.122109471956072241

Poháňal ho adrenalín

„Nerozmýšľal som, len som konal. Poháňal ma adrenalín,“ opísal dramatický moment žiak ôsmej triedy, ktorý bol v čase útoku v autobuse spolu s mamou. Po ruskom útoku začal autobus horieť a vodič aj väčšina pasažierov na mieste prišli o život. Tí, ktorí prežili, sa nemohli dostať von cez zaseknuté dvere. Práve vtedy zasiahol 13-ročný Kyrylo.

„Najskôr som počul, že niečo píska a padá. Potom som počul ľudí kričať, rozbili sa okná, ja som spadol a sklo dopadlo na mňa. Všetky zvuky boli zrazu tlmené,“ hovoril pre Kordon.Media študent, ktorý sa snažil rýchlo vstať a odblokovať dvere horiaceho autobusu, hoci bol sám ťažko zranený. Tri kusy šrapnelu zasiahli Kyryla do hlavy, no ani to ho neodradilo od toho, aby konal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1913596029398386

Vychovala hrdinu

Trinásťročnému chlapcovi sa podarilo dostať von cez rozbité okno a následne sa mu zvonku podarilo otvoriť dvere. V tom momente začal pomáhať preživším, aby sa dostali von. Jeho matka Maryna priznala, že sa ešte stále nemôžu spamätať z toho, čo sa stalo.