Len 14 dní pred svadbou s inou sa vyznal jej. Halina Pawlowská vie, že povedať Zdeňkovi áno bolo správne

Keď v roku 2013 prehral manžel Haliny Pawlowskej boj so zákernou chorobou, pre spisovateľku to bola jedna z najväčších životných rán. Zdeňkovi sa stal osudným nádor na mozgu, ktorý sa už, žiaľ, nedal operovať. Pri príležitosti nedávneho výročia ich sobáša si spisovateľka zaspomínala na svojho nebohého muža a porozprávala aj o ich netradičnom sobáši, ktorý sa rozhodne neniesol v znamení bielych šiat.

Mal zvláštny pohľad

Halina Pawlowská stretla svojho manžela ešte na vysokej škole počas pešieho pochodu do Prčic. „Bol vyšší, chudý a mal zvláštny pohľad. Keď sa smial, tvár sa mu zložila do spústy malých vrások ako stará roleta na vidieckom obchodíku,“ opísala zoznámenie so svojím Zdeňkom.

Začali sa stretávať, no to ešte mladučká študentka netušila, že jej drahý má aj druhú partnerku, ktorá s ním navyše čaká dieťa a ktorú sa chystal zobrať si za ženu. Len dva týždne predtým, než mal vysloviť svoje áno matke svojho dieťaťa, sa však Zdeněk tajne zosobášil s v tom čase len 21-ročnou Halinou.

A hoci to dvojica spolu ťahala dlhých 35 rokov, ich vzťah nebol ani zďaleka ideálny. Obaja sa však napriek tomu veľmi milovali, a tak keď Zdeněk v roku 2013 nečakane zomrel na rakovinu, pre Halinu to bola tvrdá rana.

Najlepšie rozhodnutie jej života