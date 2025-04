Nebyť tragédie, oslávil by 33. narodeniny. Autistický syn Johna Travoltu rozžiaril každého, koho stretol

„Som šťastný, pokiaľ sú šťastné moje deti,“ vraví John Travolta, ktorý sa bál, že po náhlej a nečakanej smrti svojho prvorodeného syna Jetta už nebude vedieť žiť ďalej. Ťažko skúšaný herec myslí na svojho autistického syna každý deň aj 16 rokov po tragickej udalosti a otvorene hovorí, že keby nebolo jeho detí a viery, utopil by sa v bolesti. Na Jetta si zaspomínal aj v týchto dňoch, keď by oslávil 33. narodeniny.

Nevedel si to predstaviť

„Keď sa narodil a umyli ho, držal som ho celé hodiny, kým Kelly spala. Keď ho prišli odviesť na rôzne testy, povedal som im: ‚Nie, dnes ho nemôžete zobrať. Budete to musieť urobiť iný deň.' Trochu som sa zbláznil,“ spomínal v rozhovore pre magazín People John Travolta na 13. apríl 1992, keď na svet prišiel jeho prvorodený syn Jett. „Neviem si predstaviť, aký by bol život bez neho,“ vravel v tom roku herec.

Keď mal Jett dva roky, lekári mu diagnostikovali Kawasakiho chorobu, ktorá spôsobuje zápal v tepnách a žilách a môže viesť k poškodeniu srdca. Ochorenie sa uňho prejavovalo častými záchvatmi, no John Travolta s manželkou Kelly Preston viac o zdravotnom stave svojho syna prezradili až po jeho tragickej smrti.

Kritika scientológie

„Bol autista. Mal záchvaty, už keď bol veľmi malý,“ povedala o synových diagnózach pre reláciu The Doctors v roku 2012 Preston, ktorá sa stala terčom kritiky, keď v relácii začala hovoriť svoje domnienky, že za synov autizmus mohli chemikálie v prostredí a v jedle.

Už vtedy bolo známe, že Travolta so svojou manželkou patrili do scientologickej cirkvi, ktorá sa stavia skepticky voči niektorým formám medicínskej diagnostiky a liečby, najmä pokiaľ ide o neurologické a mentálne poruchy. Autizmus dokonca nepovažujú za skutočnú chorobu, ale za stav, ktorý vznikol v dôsledku „duchovných prekážok“. Niektorí pozorovatelia tvrdili, že až po smrti syna Travolta začal otvárať dvere aj osvedčenejšiemu chápaniu zdravia a liečby, čo sa prejavilo aj v tom, že o svojom synovi neskôr začal otvorene hovoriť ako o autistovi, čo predtým odmietal.

Nevedel, či to zvládne

„Jett bol ten najúžasnejší syn, akého si dvaja rodičia mohli kedy žiadať a rozžiaril životy každého, koho stretol,“ uviedol neskôr John Travolta, ktorý o syna prišiel v januári 2009 za tragických okolností počas rodinnej dovolenky na Bahamách. „Bola to tá najhoršia vec, čo sa mi kedy stala. Pravdou je, že som nevedel, či to zvládnem. Život ma už nezaujímal, takže to trvalo veľmi dlho, aby som sa cítil lepšie,“ priznal pre BBC News statočný herec.