Do poslednej chvíle túžila žiť. Slávna kamarátka venovala seriálovej Brende dojímavé narodeninové vyznanie

Shannen Doherty, ktorú si televízni diváci budú už navždy spájať s ikonickou rolou Brendy z kultového seriálu Beverly Hills 902 10, po prvýkrát diagnostikovali rakovinu už v roku 2015. A hoci s ňou známa herečka dlhé roky statočne bojovala a nevzdávala sa, svoj boj, žiaľ, vlani prehrala. V dojemnom vyznaní si teraz na ňu zaspomínala jej najlepšia kamarátka, herečka Sarah Michelle Gelllar, známa zo seriálu Buffy, premožiteľka upírov.

Obe herečky totiž zvykli svoje narodeniny oslavovať spoločne, keďže Shannen sa narodila 12. apríla a jej kamarátka Sarah len o dva dni neskôr, 14. apríla. Svojej nebohej kamarátke preto seriálová Buffy poslala do neba narodeninové prianie.

Nevzdávala sa

Hviezde kultového seriálu po prvý raz diagnostikovali rakovinu prsníka ešte v roku 2015, no aj keď v roku 2017 informovala, že je v remisii, dva roky nato sa jej choroba vrátila v nevídanej sile.

Herečka sa však do poslednej chvíle nevzdávala a za svoj život zo všetkých síl bojovala. V júni 2023 napokon zdieľala na svojich sociálnych sieťach informáciu, že rakovina sa jej rozšírila aj do mozgu, a tak musela podstúpiť operáciu. Svoj boj so zákernou chorobou, žiaľ, nakoniec nevyhrala. Legendárna Brenda zomrela minulý rok v lete vo veku 53 rokov.

Dodrží spoločnú tradíciu